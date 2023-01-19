NYT – США отправляют на Украину боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее

Поскольку запасы оружия в США постепенно иссякают, а американские производители пока не в состоянии идти в ногу с темпами боевых действий на Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным источникам боеприпасов, чтобы справиться с нехваткой. Как пишет The New York Times, Вашингтон пускает в ход обширные, но мало кому известные запасы американского оружия, хранящиеся в Израиле и Южной Корее, чтобы удовлетворить острую потребность Киева в артиллерийских снарядах.



AP

Пентагон пускает в ход обширные, но мало кому известные запасы американского оружия, хранящиеся в Израиле и Южной Корее, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах. Как передаёт The New York Times, об этом сообщили американские и израильские официальные лица.

Как отмечает издание, украинский конфликт представляет собой артиллерийское противостояние на истощение, и обе стороны выпускают по несколько тысяч снарядов ежедневно. Киев уже исчерпал запасы боеприпасов для вооружения советской эпохи и по большей части перешёл на артиллерийские орудия и снаряды, которые ей передают Соединённые Штаты и другие западные союзники.

Поскольку запасы в Соединённых Штатах постепенно иссякают, а американские производители оружия пока не в состоянии идти в ногу с темпами боевых действий на Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным источникам боеприпасов, чтобы справиться с нехваткой: один из них находится в Южной Корее, а другой — в Израиле.

Решение отправить сотни тысяч артиллерийских снарядов со складов в этих странах, чтобы поддержать вооружённые силы Украины, свидетельствует об ограниченности возможностей американской промышленной базы и о дипломатической щепетильности двух ключевых союзников Вашингтона, которые ранее публично обещали не отправлять летальное оружие Киеву.

Израиль неоднократно отказывался отправлять оружие на Украину, опасаясь испортить отношения с Москвой. Изначально он выразил опасения, что отправка Украине боеприпасов, хранящихся на израильских складах, может создать впечатление его причастности к вооружению этой страны. По словам израильских и американских официальных лиц, около половины из 300 тыс. снарядов, предназначенных для Киева, уже отправлены в Европу для дальнейшей доставки через Польшу.

Пока высокопоставленные представители министерств обороны и военные чиновники из десятков стран, в том числе стран НАТО, готовятся к встрече на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, где они будут обсуждать вопрос об отправке на Украину дополнительных танков и другого оружия, американские официальные лица пытаются собрать достаточное количество снарядов, чтобы Киев не столкнулся с их нехваткой, в том числе в ходе предстоящего весеннего наступления.

Поскольку линия фронта сейчас более или менее неподвижна, артиллерия стала самым важным боевым оружием, – отметил Марк Кансиан, бывший стратег Белого дома по вопросам вооружения, в новом исследовании для Центра стратегических и международных исследований, где он занимает должность старшего консультанта.

На сегодняшний день Соединённые Штаты отправили или пообещали отправить Украине чуть более 1 миллионов 155-миллиметровых снарядов. Значительная часть этого объёма, хотя и менее половины, поступила со складов в Израиле и Южной Корее, о чём рассказал один высокопоставленный американский чиновник, попросивший не называть его имя.

Израильские чиновники подчеркнули, что они не отказываются от своего решения не отправлять Украине летальное оружие и что они просто смирились с решением Америки использовать её собственные боеприпасы по своему усмотрению.

Как напоминает издание, запасы американской военной техники и боеприпасов появились в Израиле во время арабо-израильской войны 1973 года, когда Соединённые Штаты перебрасывали оружие по воздуху для пополнения резервов израильских сил. После окончания войны Вашингтон построил в стране склады на случай нового кризиса.