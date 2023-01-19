Что происходит в российском кино? А просто зима

После шокового 2022-го в новый непредсказуемый двадцать третий киноиндустрия шагает, отчаянно зажмурившись: двум смертям не бывать.

Пережив обрушение проката с уходом голливудских мейджеров, дистрибьюторы, прокатчики, киносети, да и киночиновники стали оглядываться в поисках поддержки. Что показывать? Кому? Как выживать? Скоро стало понятно, что утопающим кинотеатрам спасать себя придется самим. Разумеется, тем, что выстояли и не закрылись.

Чебурашка наш брат

На первых порах включили режим «повторного фильма». И даже не без некоторого успеха. Здесь рекордсменом по сборам стал «Брат» Балабанова (74,6 млн рублей). Ну это понятно: «наш брат», вернувшийся с войны Данила Багров, резонирует с тревожной фронтовой повесткой. К тому же фильм отметил 25-летний юбилей и нисколько не постарел.

Вот цифры, красноречивее слов говорящие о происходящем.

12,3 млрд рублей (52,1%) собраны от продажи билетов на сеансы российского кино, и его доля в отсутствие мощных конкурентов существенно выросла.

Кинотеатральные сборы от проката:

2022 год — 23,7 млрд рублей,

2021 год — 40,7 млрд рублей.

Было выпущено более 200 отечественных картин. Однако министр культуры Ольга Любимова заметила, что в год нужно не менее 300 фильмов, из которых 60 — крупные релизы.

Кадр из фильма «Сердце Пармы»

Вот с крупными — проблема, да еще чтобы они хотя бы в какой-то мере окупались. За крупные в основном отдувалось историческое фэнтези, блокбастер по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы». Пришлось даже закрыть глаза и на антимилитаристскую подкладку фильма, и на то, что исполнитель главной роли Александр Кузнецов выбрал антивоенную позицию, за что его и честят без устали Прилепин с Запашным.

Ради российского кино практически полностью расчистили от западных фильмов новогодние каникулы. И вожделенная прибыльная «новогодняя битва», в которой участвовали российские игроки, принесла свои щедрые плоды.

Абсолютным чемпионом и рекордсменом стал «Чебурашка». Его сборы превысили неслыханную цифру — 4 миллиарда.

Фильм обошел не только народного любимца «Холопа», но и «Аватар-1», став самым кассовым фильмом в истории российского проката.

И тут любопытно разобраться — почему?

Кадр из фильма «Чебурашка»

Проще всего отмахнуться: дескать, на безрыбье и «Чебурашка» сгодится. Но отсутствие голливудских блокбастеров лишь подсыпало соломы в огонь. «Чебурашка» и сам был готов к подвигу.

Во-первых, персонаж — родной всем без исключения поколениям. С лету узнаваемый. Кукла-ребенок загадочного происхождения. Не то сын, не то дочь, не мышонок, не лягушка… Детская милосердная душа: «Давайте, отдадим дом детскому саду, а я там буду работать игрушкой». Видимо, в звериные эпохи существует неочевидный гуманитарный запрос. И ведь авторы фильма, немного подправив внешность всеобщего любимца, не изменили его существа: он смягчает очерствевшие озлобленные души, мирит, разводит пропахшими апельсинами лапами обиды и невзгоды.

Во-вторых, это правильное семейное кино, когда каждый зритель не только получает свою порцию эндорфина, но и урок: надо прощать близких и их ошибки, бескорыстно любить их.

В-третьих, это тщательно продуманный, недешевый продюсерский проект (продюсеров здесь аж девять) с выверенным адресом. В новогодние праздники у наших зрителей, перефразируя героев главной новогодней комедии «Ирония судьбы», есть традиция: ходить в кино всей семьей. Что же выбрать из афиши? Ну не «Елки» же — уже девятые. В новогодние праздники, тем более перед непредсказуемым будущим, зрители ищут терапевтический эффект в сказке, оторванной от конкретной реальности, верной предсказуемой победе добра над злом.

В-четвертых, учтены не только запросы смешанной аудитории, но и строго выверенные ориентиры. Старшее поколение вспоминает любимые мультфильмы детства и сочувствует драме непонимания поколений. Их дети и внуки получают сладкие грезы (неслучайны отсылки к «Чарли и Шоколадной фабрике» или пиксаровскому «Вверх» о путешествии на воздушных шарах одного одинокого старика) и приключения в духе Бэтмена. Причем Бэтменом оказывается сам Чебурашка. Рискуя собой, отваживается спасти ребенка, выпавшего из игрушечной ракеты. Хотя ведь вместо крыльев у него всего лишь уши-лопухи. Ребенок, сидящий со мной рядом на показе, не удержался и закричал: «Чебурашка, лети!»

В-пятых, крепкая режиссура Дмитрия Дьяченко. Несмотря на сильно затянутую первую часть и многие небрежности (например, исчезающие из кадра апельсины, которыми завалены все улицы сказочного города), в фильме гомеопатически отмерены пропорции юмора, грусти и сентиментальности. Чувствительные зрители заранее запасаются платками для слез.

В-шестых, помимо производственного бюджета в 850 млн руб. мало кто сумеет хотя бы примерно обозначить бюджет рекламной кампании фильма, поддержанного телеканалом «Россия». Да и в обширном мерче чего только нет, даже миндальный десерт со сливочным кремом «Чебурашка». Плюс прекрасный сарафан.

В-седьмых, высокая стоимость билетов. Я смотрела фильм днем в небольшом подмосковном кинотеатре. Билет стоит около четырехсот рублей — и свободных мест не было.

Вперед в прошлое

Если говорить о главном тренде успешных или стремящих к успеху российских релизов, то все они обращены в прошлое. В том числе и скандально закрытая на KION сказка о возвращении любимых персонажей «Происшествия в стране Мульти-Пульти». По сути, сказка о потерянном времени. Надзорные органы велели убрать ее с платформы, даже несмотря на присутствие в ней народного Чебурашки в исполнении Трибунцева. Прежде всего, из-за участия звезд, не поддержавших СВО. Причем самых ярких звезд, таких как Иван Ургант и Данила Козловский. «Уволенная» сказка всплыла в YouTube, набрав около миллиона просмотров.

Кадр из «Происшествий в стране Мульти-Пульти»

Сейчас безобидный музыкальный утренник тщательно вычищают со всех каналов YouTube, даже у вполне лояльного Сергея Бурунова. А сквозная песенка «Ломать, крушить и рвать на части, вот это жизнь, вот это счастье» стала девизом времени.

Вообще на экранах в эти дни царил СССР во всем своем великолепии. «Чук и Гек» — румянощекая новогодняя ностальгия по середине ХХ века. Фильм «Мира», напомнивший о нашей главной гордости — «области космоса». За балет отвечал полнометражный док «Большой. Сезон». Обаятельные и блескучие «Клипмейкеры» — погружение в 90-е, когда одна страна уже рухнула, а другая не спешила рождаться.

Прошлое — это наше возмечтанное будущее. Поэтому на экране его посыпают серпантином, сахарной пудрой, украшают миндальными мифами, несбыточными надеждами и кремовыми ушами Чебурашки.

Аватар и другие кошмары

В Белоруссии уже узаконили интеллектуальное пиратство из «недружественных стран». Подписанный Александром Лукашенко документ позволяет использовать нелицензионные копии ПО, фильмов, музыкальных композиций и пр.

Россия постепенно погружается в серый рынок.

Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Официально «Аватар: Путь воды» не выходил в российский прокат. Прокатное удостоверение фильму не выдавали. Но уже в декабре многие предприниматели бросились на территорию «гуляй -поле», невзирая на отмененную 146-ю статью УК («Нарушение авторских и смежных прав»). Из-под полы демонстрировали не только новый фильм Кэмерона, но и «Бэтмена…», «Не смотрите наверх», сиквел «Доктора Стрэнджа», фильм «Топ Ган: Маверик», вторую «Черную Пантеру».

Как? Показывали «экранку» (изображение, записанное с экрана кинотеатра), добытые подпольными путями копии. Фильм демонстрировали «сторонние арендаторы» — кинотеатр вроде ни при чем. Сеансы трехчасового бесплатного «Аватара» предлагают зрителю в нагрузку перед платным показом короткометражки, и называется это — «предсеансовое обслуживание». В итоге короткометражка, значащаяся на афишах, делает немыслимые сборы.

В Татарстане картину Кэмерона просто «переименовали». Теперь «Аватар» носит гордое имя «Сверхлюди». Гвозди бы делать из этих предпринимателей.

Но с 11 января к пиратству подключились киносети. Главный кинохит года — на афише «Премьер-зала», «Киномакса» и «Мираж синема». Картину, не имеющую прокатного удостоверения, киносети демонстрируют «при участии партнеров» и в качестве «предсеансного обслуживания».

Главное издание киноиндустрии «Бюллетень кинопрокатчика» по этому поводу сделало заявление: оно отказывается учитывать сборы российских короткометражек, показанных перед фильмом Кэмерона и других голливудских блокбастеров:

«В связи со сложившейся ситуацией БК принял решение в ближайшие недели суммировать сборы этих коротких метров и в своих материалах обозначать эту сумму как кассу фильма «Аватар: Путь воды». Такое изменение позволит БК получить более точную картину теневого проката и отечественного кинопроката в целом».

Чем сердце успокоится?

Еще одна существенная проблема, которую не спешат решать чиновники. На производство кино тратятся большие деньги. Но на выпуск фильма, на маркетинг (если это, конечно, не «Чебурашка») средств уже не хватает. Потому и провалились не поддержанные рекламой «Клипмейкеры», «Мира», «Петрополис», «Казнь». В тишине и забвении выходит фильм «Умка в кино», о существовании которого вряд ли догадывается зритель.

Эксперт Cinemaplex Сергей Лавров комментирует: «Вот поэтому кинопоказ и вся индустрия имели в 2022 году лишь 14 прибыльных российских фильмов и 11 кассовых хитов. И только 14 релизов из 237 вышедших в прокат посмотрели в кинотеатрах более 1 млн зрителей. Не мала ли это цифра для нашей киноиндустрии, на которую только в прошедшем году правительство РФ выделило 17 млрд руб?»

Производство фильмов — дело долгое, затратное, порой мучительное. Хочется вспомнить вышедшие в трагическом 2022-м приличные картины, поддержанные не только государством, но и частным фондом «Кинопрайм», без которого авторскому кино было бы совсем худо. Это «Продукты 24» Михаила Бородина о гольяновских рабах; триллер о розыске маньяка «Казнь» Ладо Кватании; драма «На тебе сошелся клином белый свет» Игоря Поплаухина о последнем дне жизни Янки Дягилевой, «Огород» Ларисы Садиловой — душевная кадриль о любви «третьего возраста»; «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова — черная комедия о любящей и ранящей родне; фильм-настроение «Песни лета» талантливого якутского автора Дмитрия Давыдова; тихая трагедия «Плотник» Авдотьи Смирновой о родителях больных детей; мрачная абсурдистская трагикомедия Руслана Братова «Экспресс»; нежная молодежная драма Юлии Трофимовой «Страна Саша».

Какое разнообразие, поиск киноязыка, размышление о насущном. Увы, зрители о существовании этих картин, в которые вложено столько сил, средств и таланта, практически ничего не знают. И эту системную ошибку — выбрасывание фильма «втемную», практически в корзину забвения — исправлять, похоже, никто не собирается. Да и не до того.

Кино под ружье

Кинематограф призван поддерживать военно-патриотические устремления политиков. Впереди колонны военизированных фильмов — кинокомпания ЧВК «Вагнер». На ее сайте уже четыре завершенных опуса от «Лучших в аду» до «Гранита». А фильм «Турист» можно смотреть даже на «Кинопоиске». Снимают они мускулистые боевики о штурмовых операциях, о храбрых бойцах ЧВК, о событиях в Луганске, о военных инструкторах в Африке.

Кадр из фильма «Лучшие в аду»

Догоняет энтузиастов войны и госзаказ. «Фонд кино» назвал фильмы, которые получат поддержку. В списке «Проекты других студий» четыре названия:

Военно-романтическая драма «Альпийская баллада» («Пан-Атлантик Студио») — о способности любить в самые страшные времена. «Льенсо» (Кинокомпания «Глобус-фильм») — о советских офицерах Федоре Ильиных и Борисе Можаеве, отправляющихся во Вьетнам с заданием подготовить за пять месяцев стрелков. «За ВДВ» («Викинг-СТ») — «семейный фильм для десантников и про десантников» с Охлобыстиным, Чадовым, Шакуровым. «Ополченец» («Кинокомпания Альянс») — патриотика по роману Проханова о событиях на юго-востоке Украины. Хотели даже снимать в Донецке, но сейчас это невозможно.

Мобилизационной призвана стать не только экономика, но и культура. Создаются разнообразные механизмы и инструменты, поддерживающие «лояльность культурной элиты курсу власти».

В ходе расширенного заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества объявили о создании «Культурного фронта России». Идейный вдохновитель — экс-режиссер, депутат от партии «Справедливая РФ — За правду» и по совместительству отец «Лучезарного ангела» Николай Бурляев. Цели организации — сохранение духовно-нравственных традиций и культурного ядра РФ.

По всей видимости, из своего поместья в Тоскане горячо поддержал новую структуру Андрей Кончаловский: «Я от всей души приветствую создание единого «Культурного фронта России», потому что идет война, надо признать, — сказал он в видеопослании.

— Идет война, и, может быть, это последняя война, и наш противник пытается уничтожить, убить историю, память человеческую. И можно сказать, что сейчас должна начаться народная война, чтобы сохранить нашу историю, независимость, наше пространство — как географическое, так и культурное, нашу культуру».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время «правительственного часа» строго отчитывал министра Любимову за то, что неправильные фильмы финансируют, нехорошие люди проникли в экспертные советы, они «поддерживают разрушительные для нашей страны, для наших традиций фильмы, постановки (аплодисменты)». И дальше в приказном тоне: «Берите и разбирайтесь».

Нельзя помиловать

А что делать с «нелояльными»? Черные списки стали кошмаром для киноиндустрии и платформ. Продюсеры мучились вопросами: «Кого можно? Или уже нельзя? Или снова можно?»

И вот 12 января депутат Екатерина Стенякина («Единая Россия») решительно рубанула: «Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством. Уверена в том, что это будет справедливо! Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение». Телеграм-каналы не только приветствуют инициативу, но даже уже начали подсказывать конкретные имена «увольняемых» из публичного пространства актеров и режиссеров. Видимо, работа уже кипит на всех уровнях. Как тут не вспомнить прозорливый диалог из шварцевской «Тени»:

« — Он предлагал казнить половину труппы, но король не согласился.

— Почему?

— Он никак не мог решить, какая именно половина труппы заслуживает казни».

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой газеты»

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