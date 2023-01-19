Короткий боб-каре с глубоким вырезом: лучший модный тренд зимы 2023 года для женщин за 55

Новая стрижка — один из самых простых способов внести изменения в свой образ и сделать его более свежим. Самых трендовых вариантов причесок, вошедших в моду в 2023 году, существует несколько. И одной из таких супермодных стрижек в текущем сезоне считается стильный короткий боб-каре с вырезом. Такая красивая прическа, как считают стилисты, отлично подходит для женщин любого возраста.

Трендовая стрижка для женщин за 55

Эффектно и стильно короткий боб-каре с вырезом может вписаться в образ не только молодой девушки, но, по мнению стилистов, и дамы постарше. Считается, что эта вневременная стрижка отлично подходит в том числе и для женщин за 55 лет.

Короткий боб-каре при этом можно выбрать как для мелированных волос, так и для окрашенных в один тон. Считается, что эта стрижка отлично подчеркивает любой цвет — от самого темного до блонда.

Помимо универсальности, к преимуществам короткого боб-каре стилисты относят и простоту в укладке. Укладывать эту стрижку можно как феном, так и плойкой или, к примеру, с использованием бигуди.

Балаяж и боб-каре

Помимо обычного мелирования, как считают стилисты, со стрижкой боб-каре отлично сочетается и более сложный его вариант — балаяж. В этой технике окрашивания используется сразу несколько модных оттенков.

При этом переходы мастер старается делать как можно более плавными. В результате окрашивание получается очень естественным и аккуратным. При этом балаяж еще и облегчает и уход за прической, что для женщины за 55 может быть немаловажным. По мере отрастания корней окрашивание балаяж продолжает оставаться красивыми и стильным. Фон в балаяже стилисты обычно подбирают близкий к естественному оттенку волос. Поэтому отросшие корни отлично вписываются в цветовую схему окрашенной части.

Красный и коричневый

Если ранее трендовыми считались светлые оттенки волос, то в 2023 г. в моду вошли каштановый, коричневый, шоколадный и красный. Все эти цвета, как считают стилисты, идеально подходят, в том числе и для женщин старше 55 лет. При этом они хорошо сочетаются и с короткой стрижкой боб-каре. Красный и коричневый всегда выглядят богато и способны сделать эту прическу в особенности роскошной.

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Пастельно-розовые перья

Конечно, в 2023 г. для короткой стрижки боб-каре можно использовать и светлое окрашивание. Но чтобы прическа смотрелась более модной, в этом случае светлый фон стоит добавить пастельно-розовыми перьями. Такое сочетание, как считают стилисты, хорошо подойдет и женщине за 55 лет.

Волны

Также очень модно в 2023 году будет делать укладку боба-каре в виде волн. Этот вариант укладки считается достаточно сложным. Для создания волн и кудрей придется потратить немного времени. Однако выглядит волнистый боб-каре просто шикарно. Волны придают этой прическе больше объема, что в особенности полезно для истонченных волос.

Слишком короткой стрижка для такой укладки, конечно, быть не должна. Делать подобную прическу можно, к примеру, тогда, когда волосы уже начали немного отрастать после стрижки.

Волны в боб-каре в 2023 году должны быть легкими, мягкими и большими. Добиться такого эффекта можно, к примеру, с помощью крупных бигуди.