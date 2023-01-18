Приставка Apple TV теперь требует наличия iPhone или iPad

Для осуществления обновления встроенной оболочки американской приставки Apple TV потребуется обязательная синхронизация с iPhone.

Такая особенность вызвала многочисленные жалобы пользователей, которые не довольны нововведениями, вынуждающими использовать исключительно фирменные смартфоны iPhone. Кроме того, речь идет о тех гаджетах, которые поддерживают самую новую операционную систему iOS 16 или iPadOS 16, в зависимости от выбора планшета и смартфона.

Вместе с тем в Сети продолжают публиковаться различные способы, которые помогут продолжить пользовать любимой приставкой без использования вышеуказанных нововведений, но эти способы могут оказаться недолговечными.