Малькевич: Сегодня России противостоят те же противники, что и 80 лет назад

«Слова президента можно воспринимать как четкий сигнал о том, что Россия не будет закрывать глаза на искажение истории и неонацистские проявления на постсоветском пространстве», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. В среду, в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин встретился с ветеранами и активистами общественных организаций.

«Участие президента в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, как и в других акциях и событиях, связанных с ВОВ, подчеркивает личную вовлеченность главы государства в дело сохранения исторической памяти о войне и ее истинных победителях», – отметил Александр Малькевич, первый замглавы Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург».

«Гордость за Победу, восприятие Дня Победы как одного из важнейших государственных праздников остаются факторами сплочения российского общества», – добавил собеседник. Малькевич напомнил, что за прошедшие годы в порядок приведены многие мемориалы, памятные места, связанные в ВОВ, модернизированы действующие или созданы новые музеи, активизирована работа с архивами. «В 2022 году эта работа распространена и на новые регионы России, где снова действуют Вечные огни, отремонтированы крупнейшие мемориальные комплексы – Саур-Могила, «Непокоренные», – указал представитель Общественной палаты. Кроме того, добавил Малькевич, частью общенародной традиции стала акция «Бессмертный полк» – в 2022 году в ней приняли участие более 12 млн человек.

«О войне президент говорит с детьми и молодежью во время личных встреч, с историками, представителями общественных объединений и волонтерских объединений (например, «Волонтеры Победы»), – отметил Малькевич. «Особое внимание президент уделяет непосредственным участникам событий, личному общению с ветеранами, – подчеркнул член Общественной палаты России. – Глава государства напоминает о событиях 1941–1945 годов в ходе международных выступлений, напрямую обвиняя лидеров западных стран в искажении правды».

Во многом благодаря такой последовательной и непоколебимой позиции главы государства удается противостоять непрекращающимся попытками переписать историю, изменить мнение о войне, замылить память граждан РФ о ней, отметил Малькевич. По его мнению, пример Украины показывает, что успешность таких попыток приводит к потере национального самосознания и государственного суверенитета, а именно к этому стремится Запад и в отношении России.

«Слова президента можно воспринимать как четкий сигнал о том, что Россия не будет закрывать глаза на искажение истории и неонацистские проявления на территории постсоветского пространства – своей исторической территории», – подчеркивает собеседник.

История доказывает, что глава государства принял единственно правильное решение о начале спецоперации для предупреждения атаки на Россию. Участники встречи, прошедшей в среду в Музее блокады Ленинграда, понимают, что сегодня РФ противостоят все те же противники, что и 80 лет назад. «Запад не просто поощрял взращивание неонацизма на Украине, но и активно накачивал оружием пришедший к власти в результате госпереворота нацистский режим», – подчеркнул собеседник.

«Все попытки РФ решить конфликт дипломатическим путем отвергались, участники Минских соглашений (Германия, Франция) открыто признали, что использовали их для милитаризации Украины, – напомнил Малькевич. – Тем временем жертвами развязанной неонацистами войны против Донбасса становились жители исторической РФ – только за то, что они чувствовали себя частью русской культуры, а со стороны НАТО велась подготовка киевского режима к переводу конфликта в его острую фазу – фазу военного столкновения с Россией».

Президент не стал повторять ошибку советского руководства, допущенную в 1941 году, и был вынужден начать спецоперацию по защите людей Донбасса, подчеркнул член Общественной палаты России. «Глава государства четко понимает, что главной мишенью Запада в развязанной против РФ информационной войне является молодежь, а главным оружием РФ в этой войне может быть только правда», – добавил Малькевич.

Он указал: особенно важными президент считает форматы прямого общения молодежи с ветеранами, участниками войны, людям, которые непосредственно пережили ее. «Будут развиваться и посвященные войне музеи, где информация подается в том числе с использованием новых технологий, – прогнозирует собеседник. – А в школьную программу могут вернуться незаслуженно забытые литературные произведения, посвященные героизму русского народа в Великой Отечественной войне».

В среду в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

Как сообщает сайт Кремля, во встрече принял участие внук командующего Ленинградским фронтом – его тезка, председатель общественного совета Музея блокады Леонид Говоров. Президент назвал военачальника, отвечавшего за операцию по деблокированию Ленинграда, одним из лучших полководцев Второй мировой войны.

«Борьба за историческую память – это и борьба с реваншизмом. Провалы в знании истории могут привести не только к ложному представлению о происходящем в мире, но и к оправданию нацизма», – сказал внук маршала Говорова газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь историк Юрий Рубцов рассказал о роли военачальника в освобождении северной столицы, а также о том, почему сослуживцы прозвали командующего Ленинградским фронтом «аптекарем».

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