Посольство РФ в Таллине уведомило о временном прекращении приема заявлений о выходе из гражданства России
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Заявления об отказе от гражданства РФ в Эстонии временно не принимаются, сообщило посольство РФ в Таллине.
В посвященном консульским вопросам разделе сайта диппредставительства РФ в Эстонии размещено объявление, в котором говорится, что прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен. Причины такого решения не раскрываются, передает ТАСС.
Там также уведомляется, что граждане, желающие оформить общегражданский заграничный паспорт, могут также обратиться в консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Напомним, в минувший четверг Еврокомиссия поддержала планы Эстонии начать конфискацию российских активов. Газета ВЗГЛЯД разбирала планы Эстонии начать охоту за российскими деньгами.
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