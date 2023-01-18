 

Посольство РФ в Таллине уведомило о временном прекращении приема заявлений о выходе из гражданства России

18.01.2023, 23:51, Новости дня
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Заявления об отказе от гражданства РФ в Эстонии временно не принимаются, сообщило посольство РФ в Таллине.

В посвященном консульским вопросам разделе сайта диппредставительства РФ в Эстонии размещено объявление, в котором говорится, что прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен. Причины такого решения не раскрываются, передает ТАСС.

Там также уведомляется, что граждане, желающие оформить общегражданский заграничный паспорт, могут также обратиться в консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

Напомним, в минувший четверг Еврокомиссия поддержала планы Эстонии начать конфискацию российских активов. Газета ВЗГЛЯД разбирала планы Эстонии начать охоту за российскими деньгами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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