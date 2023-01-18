Reuters: Депутаты Европарламента призвали Евросоюз включить иранский КСИР в список террористических организаций

Депутаты Европарламента (ЕП) большинством голосов одобрили резолюцию с призывом к руководству Евросоюза включить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) в список террористических организаций, сообщило Reuters.

В поддержку инициативы высказались 589 европарламентариев, девять выступили против, 31 воздержался. Предлогом для включения КСИР в список стала якобы осуществляемая Корпусом стражей исламской революции террористическая деятельность и репрессии против протестующих и якобы имеющие место поставок беспилотников в Россию. Документ имеет рекомендательный характер и не может обязать ЕС включить КСИР в список террористов, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина Алирезы Акбари.

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