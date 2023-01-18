Место выбрала сама: вдову Этуша похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище

Преподаватель английского языка Елена Этуш стала законной женой актера Владимира Этуша в 2002 году. И только смерть разлучила их – в марте 2019-го Владимира Абрамовича не стало… Уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова. Но свою жизнь она посвятила увековечиванию памяти.

Ее стараниями уже вышла книга воспоминаний, появился памятник в подмосковной Долганихе, где у актера была дача, установлена мемориальная доска на доме в Гранатном переулке столицы. Скульптором был Филипп Трушин. И так всем понравилась та его работа, что Елена Этуш пригласила талантливого парня сделать новый памятник на могиле мужа.

Владимир Этуш был похоронен в 12 ряду 2 участка старой части Новодевичьего кладбища. Рядом покоятся его мать Раиса Этуш, отец Абрам Шахнович, бабушка Софья Шмульян и тетя Эстелла Шмульян. Прежде на могиле актера стоял черный гранитный куб с выгравированным профилем великого актера и его автографом. А на другой его грани была полная нежности фотография Владимира и Елены Этуш.

Тогда многим показалось странным видеть снимок живого человека на кладбище. Но Елена Этуш пояснила: “У меня никаких предрассудков на этот счет не было. Я спросила совета и разрешения у батюшки. А он ответил, что это именно суеверия, никакого отношения к вере не имеющие. И если моя душа просит, значит, надо сделать”.

В новой версии памятника, который появился в прошлом году, Владимир Этуш запечатлен в бронзе в полный рост – в одном из своих сценических образов. А фотографию сменил барельеф на одной из граней куба, который видоизменился, но сохранился.

“Надеяться мне не на кого. Сейчас я сделала именно так, как хочу, – пояснила вдова актера. – А кто бы это после моей смерти делал? Когда я умру, то останется только надпись добавить, а фотография моя тут уже есть”.

Елена Евгеньевна рассуждает мудро и логично – она не хочет обременять кого-то после своей смерти. Да и некого особо… Кстати, именно так в свое время поступил актер Леонид Куравлев, который поставил на могиле умершей в 2012 году жены гранитную плиту, где заранее выбил свое имя. После смерти актера 30 января 2022 года его детям осталось добавить на стоящий на Троекуровском кладбище памятник только даты жизни.

А Народная артистка России и герой Украины Валерия Заклунная за год до собственной смерти установила себе памятник рядом с памятником умершего в 2014 году третьего мужа Александра Мироненко. Они прожили душа в душу 30 дет, и актриса словно знала, что скоро они снова будут вместе…