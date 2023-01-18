 

Крещение Господне: приметы и традиции 19 января в Богоявление

18.01.2023, 23:50, Разное
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История

Праздник Крещения Господня за последние годы вышел за рамки церковных и стал поистине народным. Если же говорить о православии, то это одна из 12 главных дат. Евангелие гласит, что в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан.

Народные приметы

Приметы в основном касаются воды. Наши предки считали, что в этот день она способна исцелить и наполнить силой. Были и погодные приметы. Если вода в реке в праздник покрывается льдом, стоит ждать больших перемен в мире, которые отразятся на человечестве. Морозная, но ясная погода предвещает жаркое лето с засухами. Пасмурная и холодная погода – к хорошему урожаю, а отсутствие снега – к плохому.

Традиции

Пожалуй, самая главная и любима традиция – крещенские купания. Православные верят, что окунаясь в прорубь, они очищаются от грехов. Правда, происходить омовение должно после длительных молитв, дней в покаянии и исповеди.

Еще одна традиция – окропление жилища святой водой. Как передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, ссылаясь на слова священнослужителя иерея Николая Савченко, благодаря этому обряду, в дом приходит божье благословение.

Что нельзя делать 19 января

  • Запрещены любые конфликты, а также злые толки в адрес других людей;
  • Нельзя заниматься домашними делами, подметать, избавляться от еды и работать;
  • Грешно в этот день стирать, ведь святую воду лучше использовать для более важных целей;
  • Плакать в праздник тоже не стоит, иначе слезы будут сопровождать весь год.

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