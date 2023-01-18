Мнение: О «российском следе» в трагедии под Киевом в Броварах



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Французский вертолёт с украинскими полицейскими, в числе которых были руководители МВД Украины, включая министра, упал на детский сад в Броварах под Киевом. По сообщениям властей, на данный момент погибли как минимум 14 человек (назывались цифры и 16, и 17 жертв). В том числе все 9 находившихся на борту, а также четверо или даже пятеро детей. Что делает эту катастрофу не просто ЧП, а большой трагедией: в Броварах объявлен трёхдневный траур.

Естественно, тут же началось расследование. И, естественно, уже озвучены версии случившегося.

Пока их три:

– Нарушение правил полёта;

– Техническая неисправность вертолёта;

– Умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта.

Вроде бы «стандартный» набор, но есть нюанс относительно последней. В ТГ каналах уже начали появляться предположения, что вертолёт мог быть сбит зенитной ракетой, предположительно ПЗРК. Пока это чистая конспирология, и официально ничего такого не высказывалось. Однако намёк на возможный «российский след» уже появился в инфопространстве.

Причём не один.

На Би-Би-Си к делу подошли с другой стороны. Вертолёт ведь, по сообщениям, летел низко? Низко. А почему?

Вертолёты обычно летают низко, чтобы уклониться от вражеских ракет класса «земля-воздух». А Киев, например, находится в непосредственной близости от российских ЗРК С-400, базирующихся к северу от города в соседней Беларуси. Это очень мощные системы, и всем воздушным судам – как самолётам, так и вертолётам, – приходится летать на малой высоте, чтобы избежать обнаружения их радарами. Полёт на малой высоте также снижает риск поражения другими ЗРК, например, переносными ракетными комплексами с инфракрасным наведением. Однако при этом возрастает риск столкновения с землёй. Такие полёты требуют от пилотов большого напряжения, особенно в городе, где множество препятствий: зданий и деревьев.

«Причины крушения пока неясны, но полеты на малой высоте в любом случае несут немалый элемент риска», – аккуратно говорят авторы материала. И как бы наводят на вопрос, почему украинские пилоты всё же пошли на такой риск, да ещё в условиях сниженной видимости?

То есть, всё равно «виновата #Россия»?

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