Общество: РФ в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что РФ не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня в Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас?

В среду президент Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия прорыва ленинградской блокады. На Пискаревском мемориальном кладбище Петербурга он возложил венок к памятнику «Мать-Родина» и поклонился монументу. Также президент возложил цветы к одной из братских могил на 300-метровой аллее от Вечного огня, где покоится его брат Виктор.

Затем глава государства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. Он поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они «прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну».

Путин напомнил, что в блокаде и в других военных преступлениях участвовали не только немцы, но и союзники Гитлера – представители многих западных стран. «Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили», – признался он и в качестве примера привел «Голубую дивизию», присланную Испанией на советский фронт.

Говоря о многонациональности оккупационных сил и тех, кто боролся тогда с Россией, президент заметил, что так было всегда. «Да, это так. Это всегда было так. Достаточно открыть Льва Толстого и почитать «Войну и мир». Когда он говорит, что пришла вроде бы как французская армия под предводительством Наполеона, но это была вся Европа». По словам Путина, события Отечественной войны 1812 года повторились и в Великую Отечественную, в 1941–1945 годах – «после того, как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу».

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков отмечал, что в блокаде Ленинграда участвовали не только немецкие и финские войска, но и эсэсовцы из Эстонии, шведы и испанская «Голубая дивизия». Блокада была примером геноцида советского народа и настало время для признания этого международным сообществом, указывал историк.

Путин посетил одно из оборонных предприятий Петербурга – Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз-Антей». В ходе общения с его работниками глава государства напомнил: в свое время Москва делала все, чтобы урегулировать конфликт вокруг Донбасса мирными средствами, однако, «как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали».

Путин напомнил, что эти земли – исторические территории России, которые после развала Союза отошли Украине. «Россия примирилась с этим событием, несмотря на то что это наши исторические территории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить», – заметил он. Он отметил, что киевские власти начали, по сути, истреблять людей, проживавших на этих территориях, «только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком и с традициями своего народа, своих предков».

«По сути, полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, – это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции», – цитирует Путина ТАСС.

Любая война, несомненно, причиняет очень много зла – вопрос в том, устраняет ли она больше зла, чем причиняет, замечает по этому поводу депутат Госдумы, уроженец Одессы Анатолий Вассерман.

«Насколько я могу судить, нынешняя операция по ликвидации террористического движения под названием «Украина» устраняет несравненно больше зла, чем причиняет. Эта террористическая организация за время своего владычества с февраля 2014 года погубила 10–15 тысяч мирных жителей Донбасса, в их числе несколько сот детей», – сообщил депутат газете ВЗГЛЯД.

«Война свелась, по сути, к тому, что украинские силовики вели артиллерийский огонь исключительно по жилым кварталам донецких городов, по жизненно важной инфраструктуре. Уже одного этого обстоятельства достаточно, чтобы понять, что вмешаться в эту войну было верным решением», – добавил он.

Стоит напомнить: концепция «украинство – это не Россия» была придумана когда-то польскими идеологами, это старая фальшивка, считает депутат.

«На самом деле украинцы – неотъемлемая часть русского народа. Это и объясняет все зверства «профессиональных украинцев» в Донбассе – они рассчитывают извлечь выгоду из отделения от остальной России. Все «непонятки», метания киевской власти из стороны в сторону в последние десятилетия сводились к сепаратизму, к попыткам разорвать связь украинцев с остальными русскими. Но эта связь осталась неразрывной», – полагает Вассерман.

Жители стран Западной Европы в большинстве своем остаются безучастными к аргументам Москвы о том, что русский народ после 1991 года оказался самым многочисленным разделенным народом в мире, как и о том, что земли Украины – «наши исторические территории», сетует собеседник.

Однако есть другой, более понятный для Запада аргумент – сепаратистов мало кто любит в современном мире. «И уж тем более никто не любит боевиков-сепаратистов – тех, кто добивается своих целей вооруженным путем. Весь цивилизованный мир давно признал таких людей террористами, – подчеркивает парламентарий. –

Нужно объяснить западной аудитории, что мы в Украине по сути пресекаем общественно опасное преступление – сепаратистский мятеж».

Политический обозреватель радио «Говорит Москва», политолог Александр Асафов считает, что действия РФ в ходе СВО опираются на понятие справедливости.

«Речь идет об обеспечении безопасности страны на десятилетия. При этом они продиктованы этим императивом – тягой к справедливости. Как отмечал еще Достоевский, она была и остается одной из главных черт нашего народа», – сказал Асафов.

Как полагает эксперт, первопричиной СВО стала карательная операция, которую восемь лет вел на Юго-Востоке Украины режим Турчинова–Порошенко и даже Зеленского. «Украинские войска начали ее весной 2014 года – после того, как жители тогдашних Донецкой и Луганской областей сделали однозначный выбор, и это был выбор не в пользу бандеровского, галицийского национализма, который был предложен Киевом в качестве национальной идеологии. И тогда против нашего народа, против той части нашего народа, которая оказалась на Украине, но всегда хотела быть с нами, был развязан кровопролитный конфликт», – отметил эксперт.

Защита слабых издавна считалась подвигом, напомнил он. «Историки, наши потомки будут еще долго искать точные оценки событиям, современниками и участниками которых нам довелось быть. Тем не менее уже сейчас можно сказать: после многих лет колоссального давления, после многих лет лжи, обмана, о котором сегодня упоминал Путин, – что Россию водили за нос, – справедливость восстанавливается. Безнаказанное убийство мирных жителей прекращено, большие регионы освобождены и вернулись домой. То есть соблюдена и историческая справедливость», – подытожил Асафов.

История доказывает, что президент принял единственно правильное решение о начале спецоперации – для предупреждения атаки на Россию, считает член Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и коммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич.

«России опять противостоят все те же противники, что и 80 лет назад. Запад не просто поощрял взращивание неонацизма в Украине – он активно накачивал оружием нацистский режим, пришедший там к власти в результате госпереворота. Все попытки РФ решить конфликт дипломатическим путем отвергались, участники Минских соглашений (Германия, Франция) теперь открыто признали, что использовали их, чтобы выиграть время для милитаризации Украины», – говорит эксперт.

«Одновременно со стороны НАТО велась подготовка киевского режима к переводу конфликта в его острую фазу – фазу военного столкновения с Россией. Президент не стал повторять ошибку советского руководства, допущенную в 1941 году, и был вынужден начать спецоперацию по защите людей», – подчеркивает Малькевич.

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