«Удивительно, что туда вообще кто-то идёт» — читатели Daily Mail о сокращении британской армии

Вооружённые силы Великобритании испытывают серьёзные трудности, поскольку число новобранцев сокращается, а опытные военнослужащие массово увольняются, пишет Daily Mail. Впрочем, по мнению рядовых британцев, столь удручающая ситуация с пополнением армии вполне объяснима с учётом плачевного состояния жилья для военных, низких зарплат и вездесущей толерантности.



AP

В то время как «на пороге Европы» разворачивается конфликт, британская армия, авиация и флот столкнулись с резким сокращением числа новобранцев. Дополнительную тревогу вызывает растущее количество военных, которые уходят со службы, пишет Daily Mail.

Падение числа рекрутов с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года составило 29,8%, что на 5090 человек меньше, чем за прошлый аналогичный период. В то же время количество полностью обученных и опытных военных, уходящих в отставку, увеличилось на 17% — до 2400 человек, отмечает издание.

Цифры, свидетельствующие о набирающем темп уменьшении вооружённых сил Соединённого Королевства, появились на фоне предупреждений главы сухопутных войск генерала Патрика Сандерса. Он заявил, что страна стала «слабее» после отправки Украине большого количества техники.

Накануне Министерство обороны пообещало «подарить» Киеву 14 танков «Челленджер 2», а также самоходки AS-90, ракеты, беспилотники и боеприпасы. Сандерс приветствовал это решение, но вместе с тем, по его словам, невозможно отрицать, что эти поставки ставят под угрозу боеспособность Великобритании.

К 2025 году британская армия достигнет наименьшего размера со времён наполеоновских войн и, как ожидается, будет насчитывать всего 73 тыс. солдат. Критики всё активнее призывают Министерство обороны пересмотреть эти планы из-за конфликта на Украине и «повышенной угрозы» со стороны России, Ирана и Китая, обращает внимание Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

fairlady300zx: Думаю, вы обнаружите, что причиной этому (нежеланию британцев идти в армию. — ИноТВ) жилищные условия, ужасное повышение заработной платы на 3,5 процента или отсутствие повышений на протяжении нескольких лет. При этом постоянно нужно находиться вдали от дома, каждый раз замещать бастующих. А ещё все эти новые программы толерантности, которые внедряются. Нам велят указывать наши местоимения в электронных письмах. Это нелепо!

Mr_commenter: Люди не хотят становиться пушечным мясом для мировых богатеев и политической элиты. Они отказываются от ведения войн, которые затеваются исключительно ради кражи ресурсов других стран.

DucDePommefrite: Кто пойдёт служить, если те, с кем вы, возможно, сражались, приезжают сюда и с ними обращаются лучше, чем с вами?

Red Kelly: И снова рупор хранящих состояние за рубежом и уклоняющихся от уплаты налогов миллиардеров рассказывает легковерным читателям, что причина, по которой терпит провал вербовка и сохранение численности вооружённых сил, является результатом чего угодно, кроме полностью поддерживаемой ими политики консервативного правительства по сокращению заработной платы, лишению прав, приватизации жилья для военных и перекладыванию ответственности. Тори в очередной раз сломали Британию, ничего не работает, никто не может позволить себе жить достойно, нищета растёт, и им остаётся только винить Россию/рабочих/всех, кроме тех, кто прячется от налоговой службы.

hillwalker1113: Учитывая ужасное отношение к нашим вооружённым силам со стороны нашего собственного правительства и втягивание их в ненужные конфликты, я удивлён, что кто-то вообще туда идёт.

DocDaneeka: Не осталось ничего, за что стоит сражаться.