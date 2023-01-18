BFM TV – французские спецслужбы предупреждают о провокациях леворадикалов и «жёлтых жилетов»

Накануне всеобщей забастовки против пенсионной реформы территориальная разведка поделилась своими опасениями о возможных провокациях со стороны леворадикалов и «жёлтых жилетов», пишет BFM TV. Отмечается, что эти группы могут воспользоваться протестными акциями для того, чтобы устроить погромы и столкновения с полицией в крупных городах.

МАКСИМ СВИТЕК, ведущий BFM TV: И самое последнее по пенсионной реформе. Существует потенциальная опасность остановки производства, роста напряжённости. Предлагаю послушать по этому поводу Полин Симоне, потому что за 48 часов до демонстраций особенно сильно ощущается напряжённость, неопределённость в количестве участников и в том, что могут сделать протестующие — несколько, так скажем, групп, которые находятся под наблюдением территориальных разведслужб, составивших служебную записку. Мы ознакомились с ней. Полин Симоне, о чём в ней говорится?

ПОЛИН СИМОНЕ, журналистка BFM TV: Прежде всего, согласно записке территориальных разведслужб, ожидается большое число протестующих — от 550 до 750 тысяч на всей территории Франции, из которых от 50 до 80 тысяч — в Париже. Спецслужбы насчитали в целом 221 запланированную акцию по всей стране. Самые массовые демонстрации пройдут в Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте.

Разумеется, спецслужбы поделились своими опасениями в том, что во время этих демонстраций могут случиться различные происшествия: повреждения символов капитализма или нарушения общественного порядка. Территориальные разведслужбы предполагают, что в протестах примут участие несколько сотен — от 400 до 600 — «жёлтых жилетов» и от 200 до 400 радикальных элементов из ультралевых, которые могут попытаться воспользоваться акцией и спровоцировать столкновения с силами правопорядка в Париже, Ренне, Нанте, Лиможе, Бресте. Хотя главным образом беспокойство спецслужб вызывают ультралевые, они не исключают, что «жёлтые жилеты», разочарованные относительным провалом прошлых демонстраций, спровоцируют столкновения с силами правопорядка.

Наконец, в разведслужбе ожидаемо прогнозируют массовые забастовки в государственном секторе, образовательной сфере и на транспорте. Также большое беспокойство вызывают возможные акции на нефтеперерабатывающих заводах, в портах и на дорогах, что может сказаться на экономической активности страны.

Дата выхода в эфир 17 января 2023 года.