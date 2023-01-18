Сбило кукурузником

В российской авиации — «дворцовый переворот»: в отставку отправлена бессменная глава МАК Татьяна Анодина.

17 января сессия Совета по авиации и использованию воздушного пространства (под председательством замминистра транспорта РФ Игоря Чалика) освободила от должности главу Межгосударственного авиационного комитета Татьяну Анодину. Событие это действительно знаковое, ведь, во-первых, Анодина руководила МАК с самого основания этой организации в 1991 году, а во-вторых — в самом межгосударственном комитете с ее отставкой не согласились, заявив, что решение было принято незаконно: «Комитет не обеспечивал работу совета, а обеспечение работы совета иными лицом, кроме МАК, не предусмотрено».

Татьяна Анодина. Фото: ITAR-TASS

Более того, решение об отставке приняли при весьма неэтичных обстоятельствах: сама Татьяна Анодина находилась в больнице после операции, а сайт МАК оказался недоступен сразу после публикации заявления, в котором говорилось, что свой пост Анодина не покидает. Причем речь идет не о поломке — на сайт просто поставили заглушку с надписью: «Доступ временно закрыт».

У Совета по авиации нашлись свои аргументы: там подчеркнули, что в заседании приняли участие представители всех государств — участников соглашения по гражданской авиации: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. То есть был достигнут некий консенсус.

Кто прав юридически — вопрос важный, но его, с большой вероятностью, будет решать суд. С точки зрения пользы для авиации ситуация тоже неоднозначная:

Татьяна Анодина, с одной стороны, специалист сверхопытный — доктор технических наук, прошла путь от инженера-испытателя до директора Научно-экспериментального центра Автоматизации управления воздушным движением и главы научно-технического отдела Министерства гражданской авиации СССР.

С другой стороны, она известна как совладелец обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро». В 2015 году в Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить Анодину на наличие конфликта интересов: ведь она и ее семья владели авиакомпанией, и в то же время Анодина возглавляла МАК, сертифицировавший воздушные суда на территории РФ. О результатах проверки ничего не известно.

Одновременно невозможно отрицать и тот факт, что МАК при Анодиной стал авторитетной организацией не только на постсоветском пространстве, но и за его пределами. В 2017 году авиационные власти Евросоюза отказались принимать документы Росавиации, выданные для экспортных российских гражданских самолетов, и согласились принять только документы МАК. Комитет сумел наладить отношения с 77 государствами и 19 международными авиационными организациями, в том числе — с ICAO.

Пассажиры самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку в Подмосковье. Фото: МЧС РФ / ТАСС

Конфликт российских властей с МАК носил затяжной характер. Первое обострение произошло в 2003 году по итогам расследования катастрофы Ил-86 в московском аэропорту Шереметьево-2 (трагедия произошла 28 июля 2002 года, самолет разбился через несколько секунд после взлета, погибли 14 человек): межгосударственный комитет приостановил действие сертификата Ил-86, назвав в качестве причин катастрофы недостатки в конструкции самолета. В Государственной службе гражданской авиации тогда заявили, что не станут приостанавливать полеты Ил-86, назвав его «самым надежным российским самолетом».

В 2015 году по результатам расследования катастрофы Boeing 737 в Казани (крушение самолета произошло в 2013 году, погибли 50 человек) МАК также отозвал сертификат этой модели Boeing, заявив о конструктивных недостатках, угрожающих безопасности полетов. Но поскольку к тому моменту в стране использовалось несколько сотен таких самолетов, Росавиация не стала приостанавливать их полеты, а саму главу МАК обвинили в мести за «Трансаэро», поскольку решение о небезопасности Boeing было вынесено уже после банкротства компании, которая сама активно использовала самолеты американской компании.

Как бы то ни было, даже самые жесткие профессиональные конфликты не становились поводом для увольнения главы МАК. А сняли с должности ее, вероятно, по вполне политическим причинам.

5 января ТАСС со ссылкой на источники опубликовал данные окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета о так называемом «чуде на кукурузном поле». 15 августа 2019 года самолет Airbus A321-211 «Уральских авиалиний» вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после вылета лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели — и самолет был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузное поле. 74 человека получили травмы, но никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб. За историей вокруг этого борта наблюдала вся страна, СМИ называли произошедшее подвигом пилотов. Хотя в профессиональном сообществе, напротив, высказывали сомнения в правильности действий экипажа. Например, летчик 1-го класса Андрей Литвинов указывал, что пилоты изначально не должны были лететь на стаю птиц, а должны были попросить диспетчерские службы отпугнуть чаек, а кроме того, они не должны были убирать шасси перед приземлением. По словам пилота, в действительности с профессиональной точки зрения пассажиры не были спасены, а лишь чудом не погибли. Тем не менее президент РФ Владимир Путин наградил командира воздушного суда Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званием Героев России.

Дамир Юсупов. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

После этого с расследованием МАК, эксперты которого разбирались с обстоятельствами посадки лайнера, начали происходить странные вещи: в ноябре 2021 года журналисты обратили внимание, что комитет не опубликовал промежуточного сообщения о ходе расследования, хотя, согласно международному законодательству, обязан делать это к каждой годовщине авиационных происшествий. Не последовало такой публикации и в 2022 году.

Из утекших в ТАСС документов становится понятно, почему: «Действия пилотов имели явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности из-за психологических нагрузок. Фактически на начальном этапе продолженного взлета (до включения автопилота) экипаж не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета, а именно: шасси не убиралось, показания директорной стрелки по тангажу игнорировались, центрирование бета-таргет не производилось, усилия на педалях перед включением автопилота не триммировались», — говорится в документе.

В МАК также пришли к выводу, что двигатели самолета, как это ранее сообщалось в СМИ, не отказывали и продолжали работу.

По сути, расследование МАК показало, что президент Путин объявил пилотов Героями России, не вдумываясь в обстоятельства произошедшего. И пока результаты этого расследования были никому, кроме экспертов, неизвестны, с позицией МАК можно было мириться. А вот после их обнародования (пусть и неофициального) — последовала отставка главы комитета.

Впрочем, официально причины отставки Анодиной пока так и не названы. А новым главой Межгосударственного авиационного комитета назначен бывший замглавы Росавиации Олег Сторчевой, которого собеседники «Новой» в авиаотрасли характеризуют как человека опытного и порядочного. Подтвердит ли он это реноме? Хорошо бы, чтоб это не пришлось проверять историей с очередным «чудом».

Иван Жилин

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