 

Logitech представила веб-камеру Brio 300 с необычным дизайном за $69,99

18.01.2023, 22:31, Разное
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Известная компания Logitech представила миру новую серию качественных веб-камер Logitech Brio 300.

Специалисты высоко оценили уникальную конструкцию данного устройства, которое не имеет похожих аналогов по внешнему виду. Более того, техника предусматривает качественный модуль. Выдающий разрешение 1080 пикселей с частотой 30 к/с. Однако на этой модели не ограничились, так как далее состоится выход бизнес-версии веб-камеры Brio 305, которая обладает более стильным дизайном.

Среди преимуществ выпущенного устройства указали встроенную защитную шторку, которая может скрывать объектив в том случае, если нет необходимости в использовании данной камеры. Цена модели составит около 70 долларов на американском рынке.


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