Порвавшая с Прилучным Муцениеце назвала бывшего клоуном: Сложно

В 2020 году Агата Муцениеце порвала с отцом своих двоих детей, актером Павлом Прилучным, оформив развод. С тех пор отпрыски живут с актрисой, а та периодически отправляет их к экс-супругу. Некогда любящие сердца сохранили дружеские отношения ради наследников.

В личной жизни Павла, кажется, все хорошо. Сейчас он женат на новой возлюбленной – 26-летней Зепюр Брутян. Избранница актера ждет ребенка. Что же касается Муцениеце, то у нее, как известно, нет любимого мужчины. Но возможно, что звезда просто скрывает его от общественности.

На свое одиночество Агата намекнула недавно, сделав публикацию в популярной соцсети. Актриса разместила фразу, которая, очевидно, отражает ее нынешнее состояние: “Сложно рассмешить женщину, у которой за спиной уже ни один клоун”. Остается лишь догадываться, кого из бывших звезда российского кино назвала клоуном.

Стоит отметить, что после развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце стала более популярной. Ее чаще стали звать в различные проекты. За последние несколько лет она снялась в нескольких фильмах и поучаствовала в ряде шоу. Успеху актрисы можно только позавидовать.