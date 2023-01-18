Мнение: Неверные гуманитарии, импортозамещение сырной бумаги и блог о нейросетях

1. Виктор Мараховский предлагает бить вредителей рублём (ссылка):



Мне, ув. друзья, сегодня позвонили из передачи и спросили, что делать с гуманитариями, которые денег любят, а Родину не любят.

Варианта, рутинно напомню, ровно два.

Первый — тот, которым занимается казённая медиасфера: обижаться на предательских гуманитариев, ругать из за неблагодарность, бубнить, что они предатели, и умолять их покаяться.

Второй — тот, который сработает (не быстро, но зверски эффективно): ссадить весь возможный гуманитариат с казённых харчей и создать ему жёстко конкурентную среду, чтобы он тупо не висел ни на отечественном, ни на зарубежном грантовом вымени, а вместо этого работал на публику и только на публику, стремился ей одной нравиться её одну учитывал в своём творчестве.

Потому что пока гуманитариат получает свою еду не от продаж, а от связей — он будет учитывать не государство и не публику, а только сам себя, свою среду и свою тусовочку, живущую дружным свингер-клубом уже три-четыре поколения.

Строго говоря, все гуманитарии, на которых громко обижаются казённые медийщики — вообще не предатели: они верны своей социальной страте и привилегированной группе. Просто ув. государство вырастило себе эту страту в таком уродливом виде, чтобы от неё откупаться и заискивать перед ней. И страта, которая на самом деле обслуга общественного досуга — воображает себя арбитром этики и жрецами чего-то.

Парадоксальным образом тусовочка является самой «прозападной», при этом в социально-экономическом смысле будучи наименее вестернизированной частью общества.

Если бы она действительно работала «по-американски» или «по-английски» – то не воображала бы себя жречеством, а знала, что её задача продавать ув. аудитории то, что аудитории зайдёт, и всегда быть на её, аудитории, стороне, а вовсе не проповедовать ей с табуретки.

2. Оказывается, существует специальная бумага для сыра. Российские сыроделы научились импортозамещать не только западноевропейские сыры, но и бумагу, в которой их хранят и продают. Цитирую из годового отчёта отечественного производителя (ссылка):



…Пугала сырная бумага, которую нам отказывались продавать французские поставщики, потому что это их персональный вклад в антироссийские санкции. Мы отработали с производителями в России по нашим техническим заданиям, и бумага, не уступающая по своим характеристикам французской, теперь для нас производится в России. Так что, накладыватели санкций, пошли вон с российского рынка, ублюдки!

Справедливости ради, не все французы себя так вели. Огромное спасибо нашим французским консультантам – ни один из них не отказал нам в помощи и ВСЕ они были готовы прилететь в Россию через Стамбул, чтобы помочь нам лично!

Новые линии и обновленные цеха запущены в начале октября!

По итогам декабря 2022 года мы нарастили выпуск продукции по сравнению с декабрем 2021 в 1,6 раза!

Вы ждали падения нашей экономики – ответ от сыроварни De Famille – прирост выпуска продукции на 60%, и это не завершение движения вперед!

3. Если вы интересуетесь нейросетями и ИИ, особенно в практическом плане, рекомендую подписаться на блогера kvisaz, известного вам как разработчика игры «Лорды проклятых земель» (вот ссылка на блог). Там, понятно, не только про нейросети, там про разное, но конкретно в последние месяцы про нейросети полезной информации и ссылок изрядно.