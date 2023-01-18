Личное: “Смешной и милый момент”

Точно так же как обаяние – выигрыш от прокачки ресурса имиджа, эмпатия – выигрыш от прокачки ресурса любви.

Большинство людей плохо понимают, что такое эмпатия, да еще и обесценивают это качество.

Вот обаяние – да, это им кажется ценным и полезным, а эмпатия… Зачем она? Многие думают, что эмпатия полезна не для самого человека, а для других.

Однако эмпатия похожа на обаяние, она делает очень привлекательным и очень везучим в отношениях.

Везенье – это и есть эмпатия, по крайней мере везенье в любви.

И чтобы начать обсуждать, что же дает эмпатия, давайте разберем письмо автора, проблема которого – отсутствие эмпатии.

Во всем остальном он неплохой, социально активный, у него нормальная ОЗ, он искренне старается вкладываться в отношения, он готов на многое ради любимой девушки.

Все нормально, только эмпатии нет. И посмотрите, какая плачевная картина.

Едва он влюблен, у него сразу же появляется слияние, отсюда непрерывное плохое “мы”, он считает, что им с девушкой очень классно, когда она скучает, ему кажется, что они вместе, когда она сбегает с другим, ему мерещится, что у них страсть, когда она старается отделаться от него, что у них бурный секс, когда она избегает его.

Эта слепота от того, что он не видит в партнершах субъектов, а видит только объекты.

Эмпатия начинается с субъектного восприятия другого человека.

Для тех, у кого эмпатии совсем нет, это задача со звездочками – увидеть, что другой тоже живой.

Отсюда и блок в ресурсе любви, даже если имидж ничего.

justanotherjour

Эволюция, здравствуйте.

Спасибо вам и сообществу за разбор моего предыдущего письма (https://evo-lutio.livejournal.com/1560552.html). Я отправил его перед самым отъездом на кэмп и прочитал комментарии уже будучи там. Не знаю, благодаря ли тому, что я сумел извлечь полезное из комментариев и скорректировать свое мышление и поведение (хочется в это верить), либо это стечение обстоятельств, но кэмп прошёл очень насыщенно. Были и куча новых знакомств, и секс, и произошло зарождение отношений, которые продолжились по возвращении в Москву. Хоть мы и расстались спустя 2 месяца по моей инициативе, я очень благодарен этой девушке за ее заботу, внимательность и вовлечённость в отношения. Думаю, так произошло из-за того, что изначально моя инициатива была больше связана с любопытством, и в какой-то момент я испытал неприятное чувство, что хочу больше проводить времени с кем-то ещё, а не с ней.

Но речь речь пойдет о другой истории. С Е. мы познакомились там же, она оказалась подругой моей знакомой, они тренируются в одной группе. Ей 30 лет, у нас примерно одинаковая ОЗ. Мы классно общались на кэмпе, почему-то особенно запомнился одновременно смешной и милый момент, когда на пляжной вечеринке она подзамерзла, и мы вдвоем влезли в мою толстовку, и так и передвигались вместе в обнимку. Из негативных моментов получилось так, что она также понравилась одному моему товарищу, и мы в присутствии нее утраивали дружеские пикировки. Нам казалось это забавным, но, как Е. позже призналась, она в такие моменты чувствовала себя каким-то неодушевленным предметом. Как бы то ни было, когда в аэропорту мы все разъезжались по домам, и я предложил обменяться телефонами, она согласилась с некоторой неохотой. А когда я понял, что ее приехал встречать какой-то мужчина, хоть она и была раздражена на него за это, я решил не продолжать общение.

В течение следующих 1.5 месяцев мы лишь изредка переписывались в инсте, пока случайно не столкнулись на входе в теннисный центр. Я как раз организовывал празднование дня рождения у себя на даче, на которое собирал теннисных ребят, и позвал ее с нами. Но она уже улетала за границу с подругой, так что мы договорились потусить как-нибудь в следующий раз. Где-то через месяц у нас опять организовалась тусовка на моей даче, я снова ее позвал, и в этот раз она приняла приглашение. После этого мы начали активнее переписываться, она твердо решила перебраться из загородного дома, где жила с родителями, в Москву и искала квартиру. Я предложил ей помощь в этом, и сначала мы просто скидывали друг другу варианты, а потом, когда ей однажды отказали на основании того, что она одинокая девушка, я предолжил ей ездить на просмотры вместе и изображать пару. Вместе мы довольно быстро нашли подходящий вариант, и так совпало, что в этот день я играл парный турнир, на который она нашла мне напарника и куда обещала прийти с подругой поболеть. Поддержка была очень крутой, турнир мы выиграли и после все вместе компанией поехали на афтерпати домой к одной из девчонок. Там мы пили, играли в игры, кто-то со временем уехал домой, а кто-то остался ночевать. Мы с Е. легли вместе, а остальные оставшиеся внезапно устроили мини оргию, куда звали и меня. И хоть мне и было любопытно, и я был пьяненький, в тот момент я невероятно ясно осознал, что если присоединюсь, то навсегда лишусь какого-либо шанса с Е., хоть у нас еще ничего и не было. И я остался. Под утро к нам в комнату заходила одна из девочек, и я вышел на несколько минут отвести ее обратно и задержался немного поговорить, но Е. припоминает мне этот момент с посылом, что она не уверена, чем я там занимался, до сих пор не пойму, в шутку ли или нет.

На следующий день мы поехали встречаться с хозяевами съемной квартиры и подписывать договор. После завершения я подарил ей цветы и предложил посидеть где-нибудь на веранде. Мы выпили несколько аперолей, общались на какие-то личные темы, еще чуть-чуть прогулялись, а перед тем, как она села в такси, я ее поцеловал. В течение недели мы продолжили переписываться, в один из вечеров она написала, что хотела заварить чай, а у нее даже чайника нет в новой квартире, и я внезапно для себя рванул в круглосуточный магазин электроники, купил там чайник и привез ей. Она, конечно, очень удивилась и прознесла тогда фразу, которую я слышал потом не раз: “Д., ты сликом милый”. Причем, звучало это скорее насмешливо или иронично. И когда я спросил, хорошо это или плохо, она ответила “Не знаю”.

В следующие выходные я снова играл турнир, она опять пришла поболеть, но в этот раз ходила болеть исключительно за моего бывшего напарника, а в конце и вовсе уехала с ним, когда он предложил ее подвести.

И меня в тот момент это выбило из колеи. На следующий день я набрал ей, но звонок сразу же сбросился, так что мне показалось, что она и вовсе меня заблокировала (тогда я ещё не знал, что большую часть времени ее телефон находится в режиме «Не беспокоить»). Через несколько часов она перезвонила, я предложил ей погулять, но она не захотела. Пускаться в какие-то выяснения не было никакого смысла, каких-то дальнейших ходов я тоже не видел, так что начал смиряться с мыслью, что эта история для меня закрыта.

Как вдруг через пару дней она предложила мне прыгнуть с парашютом в ближайшие выходные. Мне давно было интересно это сделать, так что я не особо раздумывая согласился, чему она удивилась. Оказалось, что это был подарок на день рождения ее подруге, но та под разными предлогами постоянно тянула, так что Е. решила прыгнуть с кем-то другим. Это был хороший день. Я был за рулем ее машины, она пила просекко, мы много болтали, успели пофоткаться в поле на стогах и прыгнули на закате. Когда по возвращении мы зашли к ней домой, я сказал, что хочу позвать ее на свидание. Она спросила, уверен ли я, я ответил да, и она согласилась. В один из разговоров она обмолвилась, что ей нравятся закаты, и я решил организовать встречу заката на крыше с красивым видом. Правда, это заняло какое-то время, и сделать все на текущей неделе не получилось. На выходных мы снова поехали ко мне на дачу праздновать день рождения одного из наших друзей. Там мы катались на лодке, купались, сражались на водных пистолетах, снова ночевали вместе, а по дороге домой я предложил ей вечером приехать ко мне, что-нибудь вместе приготовить и посмотреть фильм. Она сначала заколебалась, но потом согласилась, мы приготовили пасту, пили вино, и валялись на диване. В какой-то момент я начал ее целовать, уже раздел ее, но затянул с прелюдией, и она внезапно сказала, что уже поздно, и ей пора ехать. Я хоть и не понял сначала, что это было, но не стал никак реагировать и просто выдержал паузу. И уже через пару дней мы сходили на свидание на крыше, про которое она хоть и забыла и опоздала, но в целом оно прошло удачно. Ещё через пару недель мы поехали в Питер на выходные и уже там, наконец-то, много занимались сексом.

Несмотря на это, я осознавал свою не очень высокую значимость и старался быть полезным в каких-то важных для неё вещах. После переезда ее квартира была еще не очень обустроенной, и в одном из ресторанов мы увидели сделанную из большой винной бутылки настольную лампу, которая ей очень понравилась. Я нашел такую бутылку, и мы с другом потратили целый день на изготовление похожей лампы для нее. Или, например, она очень любит картины, и я помог сделать пару крючков в несущей стене для них. Я также поменял имидж, отрастив усы и бороду, как она посоветовала, придумывал интересный досуг для нас. Сейчас, пока я писал это, я подумал, что все это было здорово, но я, похоже, в основном вкладывался не в той области, где было необходимо. Если я прав, куда следовало бы перенаправить свои вложения?

Все это рождало надежду на развитие какой-то стоящей истории в перспективе, пока в конце сентября я не уехал в отпуск на кэмп в Турцию. И не случилась мобилизация. Несмотря на то, что мне хватило ума взять с собой ноут для работы и побольше валюты, изначально я был полон уверенности, что вернусь. Но с каждым днём эта уверенность таяла, особенно после того, как мама и Е. не сговариваясь сказали мне даже не думать возвращаться. Когда же ко мне домой пришли с повесткой, я окончательно понял, что путь обратно закрыт. Мне очень сильно повезло, что многие люди из кэмпа также решили остаться, и мы организовывали нашу новую жизнь все вместе. Если бы их не было рядом, я бы вскоре начал лезть на стенку от тоски.

И если быт в новых условиях мы постепенно более-менее обустроили, то как на расстоянии быть с только зарождающимися отношениями я понимал плохо. Мы переписывались о каких-то текущих вещах, периодически созванивались и подолгу болтали. Она часто жаловалась, как устала на работе и собиралась прилететь к нам в отпуск или на несколько дней. Мы постоянно мониторили дешёвые авиабилеты, но из-за судов и командировок даты каждый раз сдвигались. В какой-то момент я просто спросил, когда у неё последний суд перед ноябрьскими выходными и купил ей билет на следующий день (я долго сомневался, не будет ли это паровозом с моей стороны, но мне показалось это уместным в той ситуации). Она сначала прифигела от такого, но почти сразу с энтузиазмом начала планировать поездку и даже предложила встретиться с моей мамой, чтобы взять какие-то вещи для меня. Сама поездка прошла очень насыщенно. Я встретил ее в аэропорту, помог оформить турецкую карту, мы много тусили всей компанией, играли в теннис, ходили на яхте вдоль побережья и каждый день занимались сексом. В последний день она сказала, что хотела бы никуда не уезжать и будет скучать.

В следующие несколько недель мы активно переписывались, причём она сама чаще писала мне. На новый год она с подругой запланировала поездку в Тайланд и Камбоджу, и мы с ней даже договорились, что я с другом поедем с ними вместе. Но в последний момент ее подруга резко оказалась против, и в итоге они и мы с друзьями купили туда билеты по отдельности. К концу ноября ситуация в России вроде бы подуспокоилась, мне сделали отсрочку на работе, и я решил вернуться домой. Декабрь тоже выдался довольно насыщенным. Е. приезжала поболеть на турниры, где я участвовал. У неё давно была мечта выиграть что-нибудь самой в теннис, и мне очень хотелось помочь ей ее осуществить. Я записался с ней на один из турниров, и хоть она сильно волновалась, и мы не заняли призовых мест, но кайфанули, выступив лучше наших ожиданий. Также в феврале она собралась ехать на юридический кэмп на Красную поляну, и хотела научиться кататься на лыжах. И я организовал нам сплит занятие с тренером в одном из горнолыжных комплексов. В общем, старался вкладываться в каких-то важных, как мне это виделось, для неё вещах. Тем не менее, хоть мне и казалось на тот момент, что моя СЗ для неё несколько подросла, львиная часть инициативы в общении, не считая переписки, продолжала исходить от меня. К этому добавились ещё некоторые вопросы в сексе. В первый же раз после возвращения она сказала, что что-то не то, и она не чувствует в нем страсти, хотя я очень сильно ее хотел и хочу. Больше она этот вопрос не поднимала, но мне самому в какой-то момент начало казаться, что когда я начинаю приставать, она как бы вздыхает с выражением лица «ну вот опять». В конце декабря я переболел гриппом, и он неожиданно сильно меня подкосил. Настолько, что после секса, когда мы вновь увиделись, я отключился на несколько секунд. Она не поняла, что произошло, я в первые мгновения испугался, а потом было сильно неловко. Не знаю, повлияло ли это на что-то. В те же выходные также произошёл не очень удачный поход на одно мероприятие, когда ее перекрыло из-за того, что она не могла попасть в туалет, а такси все никак не приезжало, и неприятный разговор на обратном пути из гостей, в котором она спросила, не хочу ли я перебраться жить в район, ближе к центру. Я сказал, что готов, если мы переедем вместе, она ответила, что имела в виду только меня.

Несколько следующих дней она почти не выходила на связь. Мы лишь мельком пересеклись на тренировке, я позвал ее куда-то, но она ответила, что у неё нет настроения. Активизировалась, только когда стало нужно определиться с подарком на день рождения, куда мы оба были приглашены. На самой вечеринке она сначала держалась несколько в стороне, но в процессе мы уже стали стоять в обнимку, а потом и начала со мной танцевать (она классно танцует, а я не очень, так что это хоть и было прикольно, но выглядело так себе). В конце я вызвал такси к ней, но она предложила поехать ко мне. Когда мы приехали и легли в кровать, Е. внезапно со слезами выдала тираду о том, что в начале недели она открыла список целей и желаний, составленный в начале года, и практически ничего из него не получилось, что она не видит перспектив в своей текущей позиции на работе, и как все печально. И я подумал, что, получается, тоже являюсь частью этого ее печального мира. От этого стало как-то не по себе. В итоге она сказала, что ей у меня не нравится, она не хочет оставаться и поехала домой.

На следующий день я с друзьями улетел в Тайланд, мы переписывались понемногу, а через неделю уже приехала и она с подругой. Мы жили в разных локациях и пересекались нечасто, обычно только вечерам. Первые пару раз прошли откровенно так себе, я чувствовал себя непривычно зажато, и это было видно. На третий день мы случайно пересеклись на одном из дальних пляжей, прикольно провели время, а вечером поехали в кабаре. Там я подарил ей браслетик в качестве новогоднего подарка. Ей очень понравилось, да и само шоу оказалось крутым. Потом еще была приятная поездка на лодке на острова нашей общей компанией, а за пару дней до ее отъезда к ней прилетели 2 другие подруги, и она опять подпропала. Меня это снова несколько выбило из колеи, так что, когда на следующий день она позвала меня сходить вечером в бич клаб со своими подругами, я снова поначалу был напряжённым, и она это заметила. Хорошо, что я довольно быстро нашёл общий язык с одной из подруг, подрасслабился, и в дальнейшем мы все вместе классно общались, потанцевали в клубе, и я проводил их до дома.

Сегодня я возвращаюсь обратно и пытаюсь понять, где я сейчас, есть ли у этой истории какое-то будущее, и как я могу нарастить СЗ (и могу ли вообще). Очевидно, что моя СЗ не очень высока и, судя по всему, снизилась за последнее время. Вложения не приносят ожидаемого эффекта и не ведут к ответным шагам. Видимо, они приходятся мимо, так что просто продолжать в таком духе не имеет смысла. Из-за перемен в манере нашего общения я слишком много стал концентрироваться на Е., меня начало шатать, так что надо вернуть локус контроля на себя, благо по возвращении меня ждёт много дел и планов. В общем, складывается впечатление, что и расставаться она не спешит, но и какого-то особого энтузиазма тоже не испытывает.

Спасибо