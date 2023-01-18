Мнение: О ещё более «хорошем русском», тоже злобно обиженным Украиной

Да уж, это вам не какой-нибудь Максим «Ногу свело» Покровский, спешно, но безуспешно переобувшийся в заукраинца аккурат после 24.02.22. Тут человек давно и последовательно, годами, высказывался и «против Путина», и за территориальную целостность Украины, и в пользу самых жёстких антироссийских санкций — задолго до того, как санкционные пакеты стали мейнстримом в европейском дискурсе. Пожалуй, сложно назвать второго такого же, который так настойчиво и так последовательно стремился «помогать Украине»… советами.

И вот такого, — практически святого! — человека жёстко опустили «украинские» власти.

Неблагодарные?

Возможно.

Ещё сравнительно недавно Андрей aillarionov Илларионов, бывший экономический советник президента РФ Владимира Путина, в 2005 году добровольно ушедший в отставку из-за разногласий с патроном, громко восторгался: «Принципиальная разница между нынешней Украиной и нынешней Россией в том, что #Украина является свободной страной… Здесь совершенно другой воздух, совершенно другая атмосфера. Люди здесь могут говорить то, что думают». Он и говорил — вещи, пусть и неприятные на слух, но полезные украинцам. Так он считал, по крайней мере.

Благодарности не дождался. Более того…

Теперь в его словах — горечь и обида. «Советнику министра обороны больше нечего делать, как лживыми манипуляциями, грязными инсинуациями, откровенной ложью развязывать кампанию ненависти к друзьям Украины, которые день и ночь пытаются помочь вам», — сообщил он позавчера в своём блоге. Вот из-за этого:

Да уж, совсем непочтительно блогер и советник Алексей Копытько отозвался о предупреждениях Андрея Илларионова, сочтя их частью очередной кампании по «принуждению Украины к миру», теперь на ВЭФ в Давосе. Может, и зря. «Если бы вы, если бы украинские власти ответственно воспринимали даваемые вам предупреждения…, если бы вы предпринимали все необходимые меры для противодействия, вы не потеряли бы ни #Крым, ни Донбасс, ни ваших ребят под Иловайском. Вы не пропустили бы орков к Таврийску, Днепру, Херсону, Запорожской АЭС, Мариуполю. Вы спасли бы жизни десятков тысяч людей. Но вам это неинтересно», — с горечью пишет тот, кто в своё время честно предупреждал:

– в январе-феврале 2014 г. — об угрозе для Крыма,

– в начале апреля 2014 г. – о сепаратистском восстании на Донбассе,

– в августе 2014 г. – об ударе в тыл украинским войскам под Иловайском,

– в течение восьми лет – об угрозе «большой войны» против Украины,

– в апреле 2021 г. – об угрозе захвата Северной Таврии, Северо-Крымского канала, Запорожской АЭС, выхода в тыл к Мариуполю.

И который предупреждает сейчас о том, что готовит противник, и что может произойти в довольно скором времени.

Справедливости ради, Андрей Илларионов давал и другие «предупреждения». В ближайшее время крупномасштабного вторжения не будет — это ноябрь 2021 года. Беспрецедентная дезинформационная кампания, чтобы навязать широкой общественности безосновательные утверждения о якобы грандиозной концентрации на украинских границах многочисленных российских войск для осуществления крупномасштабного вторжения — это уже декабрь-2021. Новый «Мюнхен»: президент #США Джо Байден договорился с Путиным давить Украину «Минском» — тоже декабрь 2021 года. «Большой войны» в ближайшее время не будет — это уже 19 января прошлого года, когда до февральского ночного обращения Владимира Путина оставалось чуть больше месяца. И, наконец, большой разбор, почему большой войны не будет, опубликованный 15 февраля 2022 года.

Возможно, украинцы в этой последовательности публикаций увидели не столько системную ошибку — в конце концов, очень многие год назад были уверены, что Владимир #Путин «не решится», — сколько весьма сомнительный нарратив о якобы имеющей место «игре в четыре руки» Москвы и Вашингтона с целью принудить Киев к выполнению Минских соглашений в их кремлёвской интерпретации. И, возможно, не остались без их внимания в том числе попытки продвинуть в украинском политикуме мнение о том, что Джо «Байденом в отношении Украины, скорее всего, движет тяжёлая внутренняя неприязнь, вызванная коррупционными делами, открытыми [прокуратурой] против его сына Хантера… [Поэтому] с очень высокой вероятностью, — бывали хуже времена, но не было подлей! – он одобряет всё то, что делает Путин в отношении Украины». Понятно, что подобные выпады против того, кого украинцы совершенно искренне считают главным своим союзником и даже, быть может, главной надеждой, доверия к Андрею Илларионову не укрепляет. Скорее, наоборот: вызывает подозрения в «работе на Кремль».

Впрочем, подобные разборки между украинцами и «друзьями Украины» из числа «ещё более хороших русских» выпукло показывает главную особенность современного украинского социума. Он един и сплочён в горячем желании победить Россию любой ценой, невзирая ни на какие жертвы. А потому не просто отвергает с порога всякие инициативы мирных переговоров с Кремлём и даже намёки на них через фразы «все войны заканчиваются за переговорным столом», но и различные «грозные предупреждения» о возможных действиях России считает формой подталкивания к указанному столу. Только «Война до победного конца!» — и в пекло всё, что этому так или иначе противоречит.

Сейчас многие проводят аналогии с Первой мировой. Даже украинский министр обороны Алексей Резников упомянул Верден, характеризуя обстановку под Соледаром и Артёмовском-Бахмутом. Так вот, в период ПМВ победобесный «победоносный» лозунг доминировал и в Российской Империи, в состав которой в те годы входили малороссийские губернии, впоследствии ставшие нынешней Украиной. Доминировал-доминировал, да и рухнул вместе со страной в один момент под гнётом нараставших, как снежный ком, экономических и социальных проблем. Когда тяжесть жертв и лишений показалась людям непосильный, он в одночасье сменился прежде немыслимым требованием «Мир любой ценой!». По иронии Клио, произошло это буквально накануне Парада Победы, к которому уже и специальная форма для войск была пошита.

А ведь #история имеет свойство повторяться?

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