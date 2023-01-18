 

Три красавицы – Личное мнение

18.01.2023, 21:45, Разное
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У меня созрел очень странный вопрос, но вы пока не удивляйтесь — потом удивитесь.

Посмотрите внимательно на фотографию:


Фото: Соцсети

Тут три красивых красивых женщины: Дженнифер Лопес, Эмили Ратаковски и Кейт Миддлтон.

Фотографии я подобрала — ну уж насколько возможно! — честные. Все соответствуют своему нынешнему возрасту и не отретушированы до состояния «родная мать не узнает».

Вот вы все кричите тут на меня, что Кейт красивая. Лопес — хорошо сохранилась. И соглашаетесь, когда я говорю, что Ратаковски хорошенькая.

Прямой вопрос к вам: кто красивее? Вот вы — в жюри такого импровизированного конкурса красоты.

Монику Белуччи я специально не позвала на конкурс — знаю я вас, а то бы ей присудили первое место.


Фото: Соцсети

Так что сегодня без Моники — выбирайте, кто вам больше нравится из этих трёх.

Чья внешность вам больше нравится? Давайте: первое, второе и третье место!

Источник: Лена Миро


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