Три красавицы – Личное мнение

У меня созрел очень странный вопрос, но вы пока не удивляйтесь — потом удивитесь.

Посмотрите внимательно на фотографию:



Фото: Соцсети

Тут три красивых красивых женщины: Дженнифер Лопес, Эмили Ратаковски и Кейт Миддлтон.

Фотографии я подобрала — ну уж насколько возможно! — честные. Все соответствуют своему нынешнему возрасту и не отретушированы до состояния «родная мать не узнает».

Вот вы все кричите тут на меня, что Кейт красивая. Лопес — хорошо сохранилась. И соглашаетесь, когда я говорю, что Ратаковски хорошенькая.

Прямой вопрос к вам: кто красивее? Вот вы — в жюри такого импровизированного конкурса красоты.

Монику Белуччи я специально не позвала на конкурс — знаю я вас, а то бы ей присудили первое место.



Фото: Соцсети

Так что сегодня без Моники — выбирайте, кто вам больше нравится из этих трёх.

Чья внешность вам больше нравится? Давайте: первое, второе и третье место!

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