 

Президент Польши Дуда рассказал о надежде Зеленского получить гарантии безопасности от НАТО для Киева

18.01.2023, 21:40, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе будут приняты решения по гарантиям безопасности для Киева, сообщил на форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда.

«Если вы решите дать нам эти гарантии во время предстоящего саммита НАТО, это будет реальным успехом НАТО и Украины. Это важно», – процитировал украинского коллегу Дуда, передает ТАСС.

Рассказывая о состоявшейся на минувшей неделе встрече во Львове, Дуда отметил, что ее участники вновь заверили Зеленского в том, что «двери в НАТО все еще открыты для Украины». Зеленский поблагодарил, но потребовал гарантии безопасности для Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Саммит НАТО состоится в июле в Вильнюсе. В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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