 

Захарова назвала «врожденным уродством» слова Шольца о проигрыше России

18.01.2023, 21:40, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «Россия должна проиграть» в конфликте на Украине.

«Врожденное уродство Шольца», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее высказывание канцлера Германии.

Напомним, окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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