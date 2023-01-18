Захарова назвала «врожденным уродством» слова Шольца о проигрыше России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «Россия должна проиграть» в конфликте на Украине.

«Врожденное уродство Шольца», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее высказывание канцлера Германии.

Напомним, окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

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