Немецкий журналист – США получают тройную выгоду от конфликта на Украине

США выделяют Украине больше военной помощи, чем все остальные страны, вместе взятые, — однако эта поддержка не совсем бескорыстна, подчёркивает известный немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus. Вашингтон получает тройную прибыль: от конфликта на Украине выигрывает американская оружейная промышленность, энергетические компании и правительство США. Напротив, в интересах Германии и Европы, чтобы военные действия завершились как можно скорее.



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США поддерживают Украину как ни одна другая страна в мире, но эта помощь не совсем бескорыстна, пишет известный немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье, опубликованной журналом Focus. Президент США Джо Байден рассчитывает на «вооружение в кредит». Германия, напротив, должна надеяться на скорейшее завершение военных действий.

Любая неудача — это всегда провал в организации. Поэтому, когда новый министр обороны Борис Писториус вступит в должность, он должен быстро исправить ошибочное решение, принятое его предшественником из ХДС Томасом де Мезьером: упразднение штаба планирования, считает автор статьи.

Этот штаб планирования был внутренним мозговым центром министерства. В итоге команда из примерно 30 человек подчинялась непосредственно министру и была геостратегическим мозгом немецкой оборонной политики. Упразднение этого отдела в 2012 году — по неизвестным до сих пор причинам — «было равносильно ампутации мозга», подчёркивает Штайнгарт.

Конкретно этот нуждающийся в воссоздании штаб планирования должен был бы заниматься перестановками сил в странах НАТО, которые были вызваны боевыми действиями на Украине и реакцией Запада. Это крайне неполиткорректно, но тем более стоит того, чтобы иметь дело, в частности, с США. Ведь в тени войны здесь произошла смена власти и благосостояния, более чем болезненная для Германии.

Первый, кто выигрывает от конфликта на Украине, — это оружейная промышленность США, отмечает немецкий журналист. С начала боевых действий США предоставили Украине более $50 миллиардов в виде военной, финансовой и гуманитарной поддержки — намного больше, чем остальные страны, вместе взятые. Однако на протяжении веков остаётся верной фраза бывшего президента Калвина Кулиджа: «В конце концов, главное дело американского народа — это бизнес».

В мае 2022 года сенат принял закон, разрешающий американскому правительству быстро и без лишней бумажной волокиты предоставлять Украине военное оборудование — Акт о ленд-лизе для защиты демократии Украины от 2022 года. Таким образом, военная помощь в размере около $23 миллиардов не выдаётся безвозмездно, пишет Габор Штайнгарт.

В законе говорится, что «любые займы или аренда оборонного оборудования правительству Украины… [подлежат] возврату, возмещению и погашению». «Вооружение в кредит», а именно так оно и происходит, было придумано во время Второй мировой войны, когда Уинстон Черчилль оказался не в состоянии самостоятельно управлять обороной Великобритании. Сейчас правительство вспомнило о процедуре продажи оружия под векселя, поясняет автор статьи.

Совпадение это или нет, но США также материально заинтересованы в сохранении платёжеспособности правительства в Киеве. В конце сентября 2022 года газета Financial Times сообщила, что США призывают страны ЕС ускорить обещанную финансовую помощь Украине и создать «регулярный механизм» финансовой помощи. Вопрос о том, должны ли и могут ли средства ЕС также использоваться для военных выплат США, остаётся открытым.

Дело в том, что США строги в этих вопросах. Великобритания тянула с выплатой долга по ленд-лизу до 2006 года, к тому времени мировая война закончилась уже 61 год назад. Такие программы — как тогда, так и сейчас — в основном приносят выгоду американским оборонным компаниям, без привлечения средств их местных налогоплательщиков. Котировки акций Lockheed Martin и Northrop Grumman отражают эйфорию инвесторов, тем более что в будущем закупки на замену также должны будут проходить через американских производителей.

Увеличение военных бюджетов всех западных стран также выгодно американцам. Олаф Шольц пообещал выделить дополнительные 100 млрд.

Анализ, проведённый журналом Foreign Policy, показал, что США почти вдвое увеличили количество одобренных продаж оружия союзникам по НАТО в 2022 году по сравнению с 2021 годом — с $15,5 до $28 млрд. «Вот так война становится бизнесом», — делает вывод немецкий журналист.

Второй, кто получает от неё выгоду, — это энергетические компании США, продолжает он. Экономические санкции — торговые ограничения, замораживание активов, исключение из платёжных систем или запрет на экспорт нефти — привели к изоляции России, считает автор статьи. Это безвозвратно нарушит прежнюю германо-российскую торговлю на очень долгое время. Американские энергетические компании предлагают себя в качестве помощников нуждающимся.

Они, должно быть, не могут спать от смеха, отмечает Штайнгарт: импорт СПГ из Америки в 2022 году вырос на 260% по сравнению с предыдущим годом. Американский сжиженный газ заменяет российский трубопроводный газ из «Северного потока — 1» и других газопроводов.

Американская нефть также неожиданно стала пользоваться спросом: по данным поставщика данных OilX, с февраля 2022 года в Европу отправилось около 500 американских танкеров, что способствовало рекордному росту экспорта сырой нефти из США в прошлом году. В период с декабря 2021 года по декабрь 2022 года показатели экспорта из США выросли на 52%.

Наконец, третий, кто получает прибыль от войны, — это правительство США, подчёркивает немецкий журналист. Администрация США заинтересована в том, чтобы окончательно ослабить своего системного соперника — Россию и, по сути, вывести её из игры великих держав. Вашингтон может сделать это в безопасности для своей страны и жизни своих солдат. Это ещё одна причина, по которой он не заинтересован в быстром заключении мирного соглашения на Украине, о чём вчера в Давосе говорил 99-летний Генри Киссинджер.

Джо Байден хочет смены режима в Москве. Он ясно дал это понять в своей речи перед Варшавским дворцом. Его министр иностранных дел также ясно дал понять, что они хотят лишить Россию способности вести войну.

В среднесрочной перспективе источник неопределённости в Европе также приносит пользу американскому рынку капитала, который воспринимается инвесторами как тихая гавань. Отток капитала из Европы в первые месяцы конфликта был значительным. Вчера после закрытия биржи BASF сообщила о миллиардных убытках, которые были вызваны в основном списаниями российского бизнеса, который был прекращён за прошедшее время.

Так что Германия стратегически заинтересована в скорейшем прекращении конфликта, настаивает автор статьи. Европейцы, и Германия в частности, имеют первостепенный стратегический интерес в скорейшем прекращении конфликта или, по крайней мере, в его замораживании, а также в том, чтобы он не распространился на крупные города Западной Европы. Чем сильнее и интенсивнее военные действия в Европе, тем хуже инвестиционные условия, как в реальной экономике, так и на рынках капитала Лондона, Парижа и Франкфурта.

В целом, РФ как торговый партнёр сейчас фактически обменивается на Америку как торгового партнёра. Это также укрепляет переговорную позицию американцев на переговорах по будущим соглашениям о свободной торговле и китайской стратегии.

Если бы сотрудники отдела планирования в Министерстве обороны всё ещё существовали, они бы записали следующий парадокс для министра в своём отчёте: «Россия ведёт войну с Украиной — и Америка побеждает», заключает Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus.