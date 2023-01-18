«Хочет нормально жить» – Моравецкий упрекнул Запад в усталости от украинского кризиса

Ещё несколько месяцев назад уровень заинтересованности западных стран украинским кризисом был намного выше, чем сегодня, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. В интервью TVP он выразил понимание усталости Запада и его желания вернуться к нормальной жизни. Одновременно он выразил сомнение насчёт того, что это будет возможно в случае падения Украины, ведь сегодня РФ в отличие от Запада весьма терпелива и смотрит в долгосрочной перспективе.



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По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, что касается украинского кризиса, на Западе всё более заметной становится некая усталость. Одновременно все по прежнему высоко ценят роль и вклад Польши.

«Несколько месяцев назад дискуссии были на другом эмоциональном уровне — и заинтересованность была другой. Сегодня я отчётливо это вижу и хочу предостеречь мировых лидеров от такой ситуации, потому что РФ терпелива, она смотрит в долгосрочной перспективе и всё больше зажимает в тиски Украину. В то время как Запад, свободный мир немного устал и хотел бы уже нормально жить», — объяснил Моравецкий.

«Все хотели бы жить нормальной жизнью, но, в случае если падёт Украина, будет ли это нормальная жизнь? Сомневаюсь. Такие вопросы я ставлю здесь, и, к счастью, вокруг них наблюдается большой консенсус», — добавил он.

Польский премьер также уверен в том, что украинский конфликт наглядно показал необходимость перестройки энергосистемы. Надо делать ставку на развитие атомной и возобновляемой энергетики, чтобы быть ещё более независимыми от России.

«Очень важно также укреплять наш оборонный потенциал, и здесь я могу рассказать интересный факт. В кулуарах Давоса меня чаще всего спрашивали, как это возможно, что мы, поляки, смогли без роста дефицита выделить 4 процента из госбюджета на укрепление армии», — поделился польский лидер. «Именно здесь благодаря многим моим собеседникам я осознал, как отчётливо это видит заграница и насколько это ценит», — резюмировал он.