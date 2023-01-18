 

Babylon Bee: баннер форума в Давосе скрывал под собой российскую Гидру

18.01.2023, 21:20, Разное
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На Всемирном экономическом форуме в Давосе баннер мероприятия соскользнул, открыв логотип крупнейшего российского даркнета «Гидра», сообщил не всегда самый надежный, зато всегда очень прикольный ресурс «Вавилонская Пчела» (Babylon Bee).

Неловкость произошла во время симпозиума, на котором небольшая группа элитных интеллектуалов обсуждала порабощение и обезлюдение Земли как гуманный метод уменьшения изменения климата.

Сначала участники испытали шок, увидев логотип Гидры с шестью щупальцами, парящий над головами профессора Клауса Шваба и его коллег. Но, увидев, как Шваб продолжает бубнить об императиве контроля над мировыми правительствами как средстве достижения целей группы, участники поняли, что нервирующий логотип имеет смысл.

«Должен сказать, этот череп с щупальцами, глядящий на меня с логотипа Гидры, действительно соответствует словам, исходящим от этого чувака, Шваба», сказал один из участников форума, «включая момент, когда он маниакально смеялся над тем, как многие молодые люди в США думают, что коммунизм работает».

Ко времени публикации данной новости на сайте Babylon Bee свидетели сообщили, что видели, как маска из человеческой кожи Клауса Шваба соскользнула, обнажив красный череп.

Babylon Bee

Ненадежный источник: РИА Fognews


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