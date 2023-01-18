Стабилизация чакр, очищение пространства и не только: для чего можно использовать маятники

Духовный маятник делается из особого материала (например, бронзы, меди, золота или драгоценных камней), и его можно использовать как проводник для исцеляющих энергий. И хотя многие в наше время скептически относятся к таким «магическим» вещам, их эффективность вполне доказана научно. Энергии окружают нас повсюду, а кристаллы очень чувствительны к ним. Вот для чего может использоваться такой духовный маятник.

Балансировка чакр

Чтобы сбалансировать чакры, вам нужно держать маятник над областями чакр на вашем теле (или попросить кого-то сделать это вместо вас). Человек, держащий духовный маятник, должен верить в его силу и правильно направлять свои мысли. Только тогда маятник может начать делать свою работу. Обычно рекомендуется начинать с корневой чакры и продвигаться вверх.

Энергетическая очистка

Когда дело доходит до энергетической очистки, опять же важно настроиться на этот процесс духовно, мысленно. Четко осознайте свое намерение, что именно вы хотите, чтобы очистил маятник. Кристаллы очистки энергии, такие как красная яшма, сердолик, черный турмалин и черный обсидиан, идеально подходят для этого типа работы.

Вот как выглядит сеанс энергетической очистки. Попросите человека лечь, держите маятник над его телом и начните «сканировать» тело и ауру, начиная с макушки и двигаясь вниз. Попросите человека изменить положение, чтобы вы могли сканировать обе стороны его тела, начиная со спины. Обратите внимание на «заблокированные» области, для них может понадобиться другой маятник.

Заземление

Когда дело доходит до заземления, лучше всего подходят маятники из черного или красного кристалла. Камни, такие как красная яшма, кровавый камень и черный турмалин, идеально подходят. Вот как можно использовать духовный маятник для заземления. Во-первых, вам нужно запрограммировать маятник.

Для этого вы можете сказать: «Помоги мне заземлиться», или «Очисти мою энергию заземления», или «Стабилизируй мои заземляющие чакры». Держите маятник над ногами. Потратьте некоторое время, наблюдая, как он выполняет свою работу. Возможно, вам захочется закрыть глаза и сосредоточиться на ощущении его движения между пальцами и направлении исцеляющей энергии в ваши ступни.

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После того как вы почувствуете, что вашим ногам хватит, то есть процесс завершен, переходите к своей корневой чакре. Закройте глаза и посвятите все свое внимание энергии, проходящей через маятник. Как только вы почувствуете, что корневая чакра завершена, переходите к своей сакральной чакре (на 4-5 см ниже пупка). Здесь вы можете поместить свою доминирующую ладонь над местом, где находится сакральная чакра. Этот метод действует как «бустер» для энергий заземления, добавляя мощности.

Исцеление

Исцеление маятником осуществляется путем выбора правильного материала. Металлы, такие как серебро и белое золото, предпочтительнее для исцеления из-за их нежного и успокаивающего знака Луны. Такие камни, как аметист, дымчатый кварц, прозрачный кварц и лабрадорит, считаются очищающими. Они идеально подходят для лечения.

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После того как вы сделали сканирование тела и нашли проблемное место, которое нуждается в лечении, пришло время выбрать маятник и начать процесс. Просто держите его над критическим местом, пока не почувствуете, что исцеление завершено. Затем вы можете перейти к следующей критической точке и повторить процесс.

Энергетическое очищение комнаты

В целях очищения лучше всего выбрать для своего духовного маятника черный турмалин, черный оникс, черный обсидиан, лабрадорит, медь, желтое золото или бронзу. Начните с покрытия 4 углов комнаты, которую вы хотите очистить. Задавайте такие вопросы: «Этот уголок нуждается в уборке?» Затем, в зависимости от ответа, вы можете перепрограммировать свой маятник, чтобы он выполнял ваши приказы.

Например, говорите: «Ты должен очистить эту комнату от всякого зла, негативных влияний, дурных глаз, дурных мыслей и желаний». Или вы можете просто запрограммировать свой маятник так, чтобы он двигался против часовой стрелки или по часовой, очищая комнату. Делайте это над кроватью или в местах, где вы часто спите. Это может обеспечить безопасные и приятные сны, правильное восстановление тела и разума.

Гадание

Гадание — одно из самых распространенных и известных применений маятника. Для этого типа гадания розовое золото и бронза лучше всего работают вместе с лазуритом, аметистом, янтарем или опалом. Вы можете комбинировать технику гадания на маятнике с чтением карт Таро.

Например, если вы вытащите определенную карту, которая в данный момент не имеет для вас никакого смысла в интересующей вас ситуации, вы можете держать над ней маятник. Тогда ответы будут более четкими.

Теперь, когда вы узнали несколько различных способов использования духовного маятника для улучшения своей жизни, примените их, и увидите, что многое изменится к лучшему.