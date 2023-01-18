Кефир можно, кофе со льдом нельзя: от каких напитков и продуктов стоит отказаться при зимней хандре

Зима в самом разгаре, а это значит, что многие из нас подвергаются зимней хандре, ведь новогодние праздники позади, а до весны еще несколько месяцев. Специалисты в это сложное время рекомендуют обратить внимание на пищу, которая может нанести вред микробиому. Кишечник и мозг тесно связаны благодаря сложным сигналам, и, если один из них начал работать некорректно, это немедленно отразится на другом. Доказано, что тревога и депрессия тесно связаны с нарушением микрофлоры кишечника. Обратите внимание на то, что вы пьете.

Чего следует избегать

Загляните в холодильник. Если в нем стоят напитки с высоким содержанием сахара, особенно газированные, пора их исключить из рациона, потому что они имеют способность не только провоцировать, но и усугублять хандру и плохое настроение. Сахар действует как топливо для вредных бактерий в кишечнике, обеспечивая им рост. Полезным бактериям остается меньше места, что приводит к нарушению микрофлоры, а мозг начинает принимать искаженные сигналы, ухудшая ваше настроение. Также стоит отказаться от кофе со льдом и сиропами, а также от энергетических напитков, если вы таковыми балуетесь.

Продукты для поднятия настроения

Зимой организму требуется больше полезных, ненасыщенных жиров. Налегайте на жирную рыбу и морепродукты, грецкие орехи, чиа, лен. Исключите выпечку, особенно с полуфабрикатами, чипсы, печенье.

Еще раз напомним о том, что в день рекомендуется выпивать не менее 8 стаканов воды. В меню можно включить также матчу, кефир, фруктовый коктейль. Первый насыщен аминокислотой L-теанином, она успокаивает и заряжает энергией. Второй напиток – кефир – богат пробиотиками, что тоже улучшает настроение. И наконец, вкусный фруктовый коктейль утолит голод перед сном или во время физической активности. Фрукты содержат минимальное количество сахара, богаты витаминами и клетчаткой.

Проявите заботу и о разуме. Сделайте перерыв в пользовании социальными сетями, читайте книги, проводите время на свежем воздухе и в общении с друзьями.