 

Новый Apple Mac mini оценен в 600 долларов

18.01.2023, 21:06, Разное
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Крупная американская компания Apple представила улучшенную модификацию мини-пк, которая выйдет в продажу под названием Mac mini нового поколения.

Разработчики подчеркнули, что портативный компьютер выгодно отличается высокой производительностью, превосходящей все прежние модели. Такие преимущества стали возможными благодаря установленным процессорам M2 и M2 Pro в разных модификациях техники. Вместе с тем техника не получила серьезных изменений по весу и объему корпуса.

Здесь установили беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и обеспечили работу основных слотов и портов. В начальной модификации мини-ПК оснастили 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами флеш-памяти. В топовой конфигурации установили чип M2 Pro с 512 гигабайтами флеш-памяти и 16 гигабайтами ОЗУ.


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