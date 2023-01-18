 

Мнение: Медведев и «самоопределение наций»

18.01.2023, 21:05, Разное
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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев возмущается толкованием «принципов международного права».

«… как минимум два из семи принципов, содержащихся в Уставе ООН, очевидно, по-разному понимаются нами и враждебными нам странами. Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)» – написал чиновник в своем Telegram-канале. И добавил, мол, миру не обходимо «….признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России – в её Конституции» (цитаты отсюда).

Забавно читать про «принцип самоопределения наций» и про «признание самоопределения народов», написанные одним из руководителей государства, в котором запрещены даже разговоры про самоопределение наций, живущих в России. Потому что в УК РФ есть статья 280.1. , предусматривающая тюремные сроки даже за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», под которую попадают любые разговоры про «самоопределение наций».

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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