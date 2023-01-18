“У меня орудуют мошенники”: скрывающаяся Решетова публично заявила об обмане подписчиков

Бывшая

гражданская жена рэпера Тимати Анастасия Решетова ведет активную деятельность в

социальных сетях. Помимо личных фотографий или фото с сыном Ратмиром, девушка

часто проводит интерактивы для поклонников: отвечает на вопросы, общается в

комментариях или устраивает конкурсы. Именно последние стали для Решетовой

головной болью — защититься оказалось очень сложно.

Так, Анастасия

публично заявила об обмане подписчиков. Неизвестные под сходим ником пишут

участникам конкурса и просят перевести им деньги под предлогом аванса, первого

взноса или суммы за доставку. На самом же деле при организации конкурса модель

не берет никаких денег с участников.

“Внимание! У

меня в комментариях орудуют мошенники. Просьба не реагировать на любые просьбы

о переводе денег и участиях в конкурсе! Не хочу, чтобы вас разводили”, — предостерегает

поклонников Анастасия Решетова.

Одновременно в

другой социальной сети появились новые видео с бывшей Тимати. Скрывающаяся за

экраном телефона Решетова показала сначала уход за кожей лица, а затем новую

укладку и обновленную стрижку. Теперь у Анастасии Решетовой появилась едва

заметная челка, уложенная сбоку.