“У меня орудуют мошенники”: скрывающаяся Решетова публично заявила об обмане подписчиков
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Бывшая
гражданская жена рэпера Тимати Анастасия Решетова ведет активную деятельность в
социальных сетях. Помимо личных фотографий или фото с сыном Ратмиром, девушка
часто проводит интерактивы для поклонников: отвечает на вопросы, общается в
комментариях или устраивает конкурсы. Именно последние стали для Решетовой
головной болью — защититься оказалось очень сложно.
Так, Анастасия
публично заявила об обмане подписчиков. Неизвестные под сходим ником пишут
участникам конкурса и просят перевести им деньги под предлогом аванса, первого
взноса или суммы за доставку. На самом же деле при организации конкурса модель
не берет никаких денег с участников.
“Внимание! У
меня в комментариях орудуют мошенники. Просьба не реагировать на любые просьбы
о переводе денег и участиях в конкурсе! Не хочу, чтобы вас разводили”, — предостерегает
поклонников Анастасия Решетова.
Одновременно в
другой социальной сети появились новые видео с бывшей Тимати. Скрывающаяся за
экраном телефона Решетова показала сначала уход за кожей лица, а затем новую
укладку и обновленную стрижку. Теперь у Анастасии Решетовой появилась едва
заметная челка, уложенная сбоку.
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