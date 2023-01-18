 

“У меня орудуют мошенники”: скрывающаяся Решетова публично заявила об обмане подписчиков

18.01.2023, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывшая
гражданская жена рэпера Тимати Анастасия Решетова ведет активную деятельность в
социальных сетях. Помимо личных фотографий или фото с сыном Ратмиром, девушка
часто проводит интерактивы для поклонников: отвечает на вопросы, общается в
комментариях или устраивает конкурсы. Именно последние стали для Решетовой
головной болью — защититься оказалось очень сложно.

Так, Анастасия
публично заявила об обмане подписчиков. Неизвестные под сходим ником пишут
участникам конкурса и просят перевести им деньги под предлогом аванса, первого
взноса или суммы за доставку. На самом же деле при организации конкурса модель
не берет никаких денег с участников.

“Внимание! У
меня в комментариях орудуют мошенники. Просьба не реагировать на любые просьбы
о переводе денег и участиях в конкурсе! Не хочу, чтобы вас разводили”, — предостерегает
поклонников Анастасия Решетова.

Одновременно в
другой социальной сети появились новые видео с бывшей Тимати. Скрывающаяся за
экраном телефона Решетова показала сначала уход за кожей лица, а затем новую
укладку и обновленную стрижку. Теперь у Анастасии Решетовой появилась едва
заметная челка, уложенная сбоку.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.21 / «Зенит» согласовал трёхлетний контракт с Лионелем Месси

18.01.22 / Снова вместе, в дурацкой панамке – Личное мнение

27.12.21 / Новое требование Лолиты! – Личное мнение

25.07.22 / Укороченный блейзер, кроссовки и контрастные аксессуары: миксуем широкие джинсы в стиле голливудских звезд

17.10.21 / Учёные выяснили, что многократное заваривание чайных пакетиков повышает интеллект

26.11.21 / В Подмосковье известного химтрейл-споттера едва не убило заледеневшей струёй мочи с самолёта

08.01.23 / Джинсовая мода-2023: какие тренды будущего года идеально подойдут для женщин 45+

02.10.20 / Армия: Шведскую подлодку заподозрили в крупнейшей морской катастрофе

08.10.22 / Нобелевский комитет заявил об ошибке в пресс-релизе – премию мира на самом деле присудили обществу «Память»

21.10.22 / “Вампирская кожа” становится новым трендом в макияже: как добиться модного всестороннего мерцания и переливов в домашних условиях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика