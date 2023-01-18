Мнение: Победы и Медведчук

То, что так называемым «либералам» Обращение Медведчука, опубликованное в газете «Известия» (на тему «Как нам обустроить Украину»), не понравилось и не могло понравиться, было заранее ясно. Но куда любопытнее то, что оно в России, насколько можно судить, не понравилось вообще никому, и даже можно сказать круче: оно вызвало прямо взрыв негодования внутри самой что ни на есть «ватной» общественности, причем как у «неофициальной» (Стрелков-Гиркин), так и у самой что ни на есть официальной, даже официозной части (Мардан).

Стрелков оказался взбешен личностью самого Медведчука – компрадорского капиталиста, теснейшим образом связанного с верхушкой путинского режима, Путиным, Шойгу и прочими. По сути, Стрелков (изо всех силах сдерживаясь, чтобы не сказать это прямо) почуял в Медведчуке дух «старой элиты» бандитской РФ, безнадежно заигравшейся и проворовавшейся. Увидел в нем одного из лузеров с Большой Буквы, тех, что летят в пропасть сами и затягивают за собой в пропасть всех остальных, включая самого несчастного Стрелкова.

А вот Мардан возмущен другим: «В переводе на простой русский язык, Медведчук предлагает российской армии в тяжелых и кровопролитных боях отвоевать ему маленькую украину… Не вполне понятно как, главное — абсолютно не понятно зачем. Зачем России “нейтральная украина”, за которую нужно положить тысячи солдат, для того, чтобы через десять (а скорее пять лет) там возник очередной антирусский анклав?»

Страшная правда, от которой отечественные слабоумные «патриоты» бегут уже скоро год как, постоянно их настигает… и открывается во всей своей омерзительной наготе. Суть ее в том, что ценой невероятных жертв и разрушений они стремятся захватить чужое государство… которое им же потом придется восстанавливать, а потом и содержать за свой счет, а управлять этим процессом и стричь с этого барыши уже сейчас готовятся те самые путинские воры и компрадоры, которых они успели возненавидеть еще в родной сторонушке. Причем, как можно понять, именно в этом и заключается для официальной путинской РФ «предел мечтаний», та самая вожделенная «победа».

Отсюда уже вытекает другой, единственно желанный для нынешнего глубинного народа «образ победы». Выглядит он так: войти на Украину, всё там ко всем чертям разнести, людей поубивать… и уйти обратно. Ничего не восстанавливая, никому не помогая. Ну разве что вынести всё ценное, что найдется – унитазы в первую очередь.

Как гунны. НАБЕГ.

Даже не знаешь, какая из двух «побед» вызывает большее содрогание. В обоих вариантах, впрочем, алыми буквами встает над горизонтом главный лозунг нынешней России, что «народной», что официальной. НБС! Надо быть скотом.

С Медведчуком или без Медведчука.