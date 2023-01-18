Шольц назвал поражение России единственным способом окончания украинского конфликта

Окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Россия должна потерпеть неудачу», – заявил Шольц на экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

Для этого «мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», сказал он.

Украина последние месяцы требует от ФРГ поставить ей танки Leopard 2. Однако Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в согласовании с союзниками.

Канцлер при этом сказал, что нужно избегать развития событий, при котором «эта война стала бы войной между Россией и НАТО».

Ранее Шольц в Давосе уклонился от ответа на вопрос о передаче киевскому режиму танков Leopard.

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