Канада решила передать ВС Украины 200 бронетранспортеров
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Власти Канады намерены передать вооруженным силам Украины 200 бронетранспортеров Senator, сообщила министр национальной обороны Анита Ананд, а информация об этом размещена на официальном сайте правительства североамериканской страны.
Она сообщила, что во время продуктивного визита в Киев встретилась с украинскими официальными лицами, в частности, с коллегой министром Алексеем Резниковым, чтобы узнать о потребностях Украины.
«Сегодняшняя передача в дар 200 единиц бронетехники демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности украинского народа», – передает ТАСС слова Ананд.
Бронетранспортеры Senator («Сенатор») являются не боевой, а полицейской техникой. Бронетранспортер Senator является флагманской моделью Roshel, который разработал многофункциональный и многоцелевой БТР.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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