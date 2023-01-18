Канада решила передать ВС Украины 200 бронетранспортеров

Власти Канады намерены передать вооруженным силам Украины 200 бронетранспортеров Senator, сообщила министр национальной обороны Анита Ананд, а информация об этом размещена на официальном сайте правительства североамериканской страны.

Она сообщила, что во время продуктивного визита в Киев встретилась с украинскими официальными лицами, в частности, с коллегой министром Алексеем Резниковым, чтобы узнать о потребностях Украины.

«Сегодняшняя передача в дар 200 единиц бронетехники демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности украинского народа», – передает ТАСС слова Ананд.

Бронетранспортеры Senator («Сенатор») являются не боевой, а полицейской техникой. Бронетранспортер Senator является флагманской моделью Roshel, который разработал многофункциональный и многоцелевой БТР.

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