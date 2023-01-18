 

Столтенберг: Победа России в Украине очень опасна для НАТО

18.01.2023, 20:12, Новости дня
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Победа РФ в Украине сделает НАТО более уязвимой, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, победа РФ в Украине будет трагедией, но также это будет опасным сигналом всем авторитарным режимам, что они могут достичь желаемого применением силы и нарушением международного права. Это сделает альянс уязвимым, считает Столтенберг, передает ТАСС.

По его словам, путь к миру в Украине – поставки Киеву военной помощи.

Напомним, НАТО должно значительно нарастить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины и своей собственной безопасности и будет расширять свои цифровые возможности, чтобы подготовиться к будущим конфликтам, сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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