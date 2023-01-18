Куда пойти: девять выставок января, которые нельзя пропустить

Вызывает Москва

В Медиацентре парка «Зарядье» проходит выставка лауреатов и номинантов Третьей Московской Арт Премии. Ее присуждают за вклад в развитие современного искусства произведениям, которые стали значимым явлением в культурной жизни российской столицы. Все они соответствуют как минимум одному из трех важных критериев: они созданы в Москве, рассказывают о столице и предназначены для города. Например, медиаинсталляцию «Сутки в Москве» Георгий Арзамасов, Юлия Наполова, Виктор Осадчев и Михаил Розанов создали специально для российского павильона на Expo 2020 в Дубае. А экспозиция «Кита» художника Дарьи Кузнецовой и куратора Дмитрия Хворостова символично разместилась в Подземном музее «Зарядья». Там можно увидеть основание Китайгородской стены XVI столетия — именно ей посвящен этот проект. В этом году организаторы разместили на одной площадке работы всех пяти номинаций МАП. Так что зрители могут познакомиться с фрагментом постановки «Жирная Люба» театра «Шалом», послушать «Мессу» Алексея Сысоева, полистать повесть-комикс Михаила Визеля «Воксрекордер инженера Термена» и увидеть звуковой портрет столицы — фильм «Город музыки»

Когда: до 19 февраля

Где: ул. Варварка, 6, стр. 1

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Сокровища Суздаля

В Новой Третьяковке покажут шедевры из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. На выставке «Великое княжество», приуроченной к тысячелетию первого письменного упоминания Суздаля, 600 экспонатов. В том числе — Златые врата Богородице-Рождественского собора, самый ранний список иконы Богоматери Боголюбской и список Владимирской иконы Богоматери конца XIV – начала XV столетия, которую, как считается, выполнил сам Андрей Рублев. Некоторые экспонаты публика увидит впервые.

Когда: 24 января – 10 мая

Где: ул. Крымский Вал, 10

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Зимний сон

Галерея Buro Art Gallery начала год новым проектом, в котором объединила работы фотографа Ирины Казариди и скульпторов Дмитрия Чекучинова и Виталия Жуйкова. «Трилогия чувств» — это история о связи искусства с природными стихиями и мифологией. Произведения на стыке арта и дизайна нужно не только видеть, но и чувствовать: тактильные ощущения позволяют получить иммерсивный, очень личный опыт, понять, как работал художник и даже осязать процесс творчества. Не случайно выставка проходит именно в начале года, когда отголоски древних праздников врываются в наш супертехнологичный современный мир. Обращение к памяти предков в период зарождения еще одного годичного цикла позволяет по-новому ощутить ход жизни.

Когда:19 января – 22 февраля

Где: Большой Саввинский пер., 12/5

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Следуй за Кроликом

На ВДНХ в ближайшие выходные будут праздновать китайский Новый год. В 2023-м его символом станет водяной Заяц или Кролик, а основными цветами — черный и синий. У павильона № 21, где проходит выставка-реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая», торжества начнутся ровно в полдень. Роскошный 18-метровый дракон буквально проплывет перед публикой, затем выступят барабанщицы и хорошо знакомый публике китайский лев, а также танцовщицы с веерами. Праздничное веселье охватит всех собравшихся: на память можно сделать фото в национальных костюмах, получить предсказание от Кролика и поучаствовать в экскурсиях и квестах. По традиции, празднование китайского Нового года продлится две недели. В это время на выставке «Терракотовая армия» пройдут мастер-классы по классической живописи и каллиграфии, лекции по истории и философии. Завершением торжеств станет красочный Праздник китайских фонарей.

Когда: 21 января

Где: Пр-т Мира, 119, стр. 21

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Снег и лед

В Музее Москвы на фестивале «Снег и лед» можно совершить погружение в историю столицы. Посмотреть во дворе Провиантских складов на ледяные макеты утраченных архитектурных памятников столицы — Всехсвятский мост, Сухареву башню, Китайгородскую стену, Красные ворота. Узнать об их истории на уличной выставке «Неуходящая Москва»: здесь собраны открытки, гравюры, ксилографии художника Ивана Павлова.

Когда: до 28 февраля

Где: Зубовский б-р, 2

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Из жизни дерева

Природные формы дерева — главные герои выставки «Ответвление» в Галерее искусства стран Европы и Америки. В экспозиции собраны произведения художников, которые работали с этим материалом, при этом сохраняя его органическую структуру – Сергея Коненкова, Степана Эрьзи, Михаила Матюшина, Александра Тышлера, Ореста Верейского, Дмитрия Краснопевцева. Их произведения зарифмованы с современным искусством — графикой Никиты Алексеева и видео арт-группы «Провмыза».

Когда: до 12 марта

Где: ул. Волхонка, 14

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Вперед в прошлое

Отправиться в путешествие, не покидая выставочного зала? Такое возможно. В новом зале Исторического музея в иммерсивной экспозиции «Фотомаршрут построен» встречаются пейзажные снимки российских регионов конца XIX – начала XX веков из фондов Исторического музея и современные кадры и видео от сообщества Nature Photo Team. Получилось многоголосое повествование о красоте страны, дополненное арт-объектами, звуками природы и даже ароматами лесов и полей. Благодаря современным технологиям зрители могут в одно мгновение перенестись в тот или иной уголок России и насладиться его созерцанием.

Когда: до 28 февраля

Где: Красная пл., 1

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Рубенс и не только

О золотом веке фламандской живописи рассказывает выставка «Под знаком Рубенса» в музее «Новый Иерусалим». В экспозиции представлено порядка 70 работ из российских музеев и частных коллекций. В том числе — полотна Питера Пауля Рубенса, Яна Брейгеля Бархатного, Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Йоанны Вергаувен. Две картины Рубенса показывают на выставке впервые: «Коронование Роксаны Александром Македонским» и «Французский король Генрих IV использует счастливую возможность для заключения мира».

Когда: до 14 мая

Где: Московская обл., г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1

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Вижу миражи

Автора удивительных, почти что прозрачных работ, саратовского художника Александра Савинова называли «умиротворенным Врубелем». Его многослойные работы похожи на живописные загадки, ключ к которым приходится искать долго, но при этом с невероятным удовольствием. В Музее русского импрессионизма проходит выставка Савинова «Миражи. Саратовская школа» — для его первой за долгое время ретроспективы собрали работы из частных и музейных коллекций.

Когда: до 22 января

Где: Ленинградский пр-т 15, стр. 11

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