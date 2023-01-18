 

“Это было захватывающе”: Марго Робби поделилась впечатлениями от постельных сцен с Леонардо Ди Каприо

18.01.2023, 20:10, Разное
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Сейчас Марго Робби считается одной из самых востребованных актрис и снимается в большом количестве фильмов ведущих режиссеров. Недавно она исполнила одну из главных ролей в новой картине Дэмьена Шазелла “Вавилон”. А на днях Робби стала героиней подкаста, в котором рассказала, что совершенно не переживала из-за интимных сцен. Актриса заверила, что ей было комфортно сниматься в эпизодах развратных вечеринок.

Марго объяснила, что все дело в том, что в 2013-м она уже успела понять, какими могут быть постельные сцены. Тогда актриса исполнила роль модели Наоми в фильме Мартина Скорсезе “Волк с Уолл-Стрит”. В картине Робби сыграла вместе с Леонардо Ди Каприо. Звезда рассказала, что именно эта лента научила ее не бояться постельных сцен.

По словам актрисы, теперь она может показаться в нижнем белье или даже полностью обнаженной, хотя раньше остерегалась этого.

Ты довольно быстро теряешь чувствительность к таким вещам. С одной стороны, это похоже на всю жизнь. С другой, больше напоминает смутное воспоминание.

Ведущий подкаста уточнил у Робби, трудно ли было найти дублершу, которая была бы действительно похожа на нее. Тогда Марго подчеркнула, что на этот случай у костюмеров был запасной план.

У них была вещица, которую называют “меркин”, что-то похожее на парик для гениталий. Я помню, что в “Волке с Уолл-стрит” была целая комната с меркинами. Каждый мог подойти и выбрать что-то для себя. Эти съемки были для меня захватывающими!

Напомним, что последние несколько месяцев инсайдеры утверждали, что Леонардо Ди Каприо крутит роман с супермоделью Джиджи Хадид. В начале ноября они вместе отметили Хэллоуин. Тем не менее, сами они никак не комментировали свой предполагаемый роман. Однако недавно папарацци заметили звездного актера в компании модели Виктории Ламас. 


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