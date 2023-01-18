Мнение: Нефтепродукты

В случае введения санкций в отношении российских нефтепродуктов их производство может снизиться на 15 процентов. Скорее всего, это очень оптимистичная точка зрения, так как Россия буквально сбрасывает сейчас по фантастическим скидкам свою нефть на азиатские нефтеперерабатывающие заводы, которые будут дополнительно «давить» обмелевший ручеек российского экспорта. При этом скидка на нефть позволяет переработчикам из Индии и Китая довольно широко применять свои собственные скидки на нефтепродукты, захватывая новые рынки и тесня тех же российских конкурентов.

Но деваться некуда: если не сбрасывать нефть по демпингу, нужно будет закрывать скважины, а значит – все равно будут возникать проблемы с переработкой. Хороших решений не просматривается. В этих условиях грозное повеление президента прекратить безобразия и снизить размеры скидок никакого практического значения не имеет: тут бы хоть что-то удержать.

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