NBC News – госдолг США достигнет потолка на этой неделе

Госдолг США повышают с завидной регулярностью, и каждый раз это грозит политическим и экономическим кризисом. В этот раз республиканцы настаивают на сокращении расходов, с чем демократы категорически не согласны. NBC News поясняет, что у обеих партий осталось примерно полгода на то, чтобы прийти к единому решению.

Вашингтон опять захлестнула волна предупреждений. Рецессия, обвал фондового рынка, недостатки социального обеспечения — вот что грозит, если конгресс вновь не повысит потолок госдолга.

Что же это такое? Это законодательное ограничение суммы госдолга, принятое в 1917 году, которую может занять правительство.

И вот что важно. Государство эти деньги уже потратило. Взять, например, выплаты по кредитной карте. Если потребители не оплачивают своих счетов по карте, их кредитный рейтинг понижается. То же самое и с государством. Только это нанесёт удар по главной мировой экономике.

Республиканцы не хотят соглашаться на очередное повышение потолка госдолга без урезания расходов. Кстати, на сегодняшний день он составляет 31,4 триллиона долларов.

ГАРРЕТ ХЭЙГ, старший корреспондент NBC с Капитолийском холма: Республиканцы говорят о сокращении федеральных расходов на здравоохранение, образование и, возможно, даже на вооружённые силы. Демократы против, и именно они контролируют сенат и Белый дом.

Похожее противостояние было в 2011 году. Агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг США, ссылаясь на политическую дисфункцию.

Конгресс уже повышал потолок госдолга 78 раз с 1960 года. Эксперты прогнозируют серьёзные последствия, если чиновники не достигнут соглашения к началу июня. Прежде всего это коснётся важнейших государственных функций и социальных льгот, включая задержки в проверках социального обеспечения.

ЧАК ШУМЕР, сенатор, лидер большинства в сенате: Ущерб, который будет нанесён среднестатистической американской семье, не говоря уже о полномасштабной картине, когда растут ставки и тому подобное, — просто огромный.

КЕВИН МАККАРТИ, спикер палаты представителей США: У нас осталось около полугода примерно. Мне бы хотелось собрать всех лидеров, включая президента, и начать обсуждение.

Ни одна из сторон не заинтересована в государственном дефолте. Но очевидно, что придётся заплатить политическую цену за неизбежный экономический кризис.

Дата выхода в эфир 18 января 2023 года.