Guardian – британцам не стоит надеяться на снижение цен на энергоносители в будущем

Как считает исполнительный директор норвежской государственной нефтяной компании Equinor Андерс Опедал, британцам не следует ожидать снижения цен на электроэнергию в будущем. Стоимость уже не вернётся к прежнему уровню, который был до обострения конфликта на Украине и последовавшего кризиса, учитывая налоги и переход на более экологически чистые источники энергии, пояснил глава одной из крупнейших в Европе энергокомпаний в интервью британским СМИ.



AP

Глава одной из крупнейших энергетических компаний Европы предупредил, что цены на газ и электроэнергию в Великобритании останутся на более высоком уровне и в будущем, пишет The Guardian. Британским потребителям не стоит рассчитывать, что цены вернутся к прежним уровням, существовавшим до обострения конфликта на Украине, заявил Андерс Опедал, исполнительный директор норвежской государственной нефтяной компании Equinor.

Он пояснил, что на это влияют такие факторы, как новые непредвиденные налоги и крупные суммы инивестиций, которые энергетические компании должны потратить, чтобы перейти от ископаемого топлива к более экологичным альтернативам. И хотя в последние недели оптовые цены на газ заметно снизились, кризис на Украине фактически вызвал перестройку всей энергетической системы, подчеркнул Опедал, поэтому счета британцев за электроэнергию уже вряд ли сократятся до прежних значений.

«Мы стали свидетелями перестройки всей энергетической системы Европы. Нам нужно больше возобновляемых источников энергии. Это потребует больших вложений, и эти вложения должны быть оплачены», — заявил Опедал во время радиоинтервью. По его мнению, в будущем счета за электроэнергию останутся на более высоком уровне, чем в прошлом, однако ситуация на энергетическом рынке будет более стабильная, чем сегодня.

Глава Equinor также призвал потребителей экономнее расходовать энергию. «Нам нужно относиться к энергии как к чему-то, чего нет в избытке. В прошлом у нас было много дешёвой энергии, и, по всей вероятности, мы частично тратили её впустую. Поэтому нам нужно убедиться, что сейчас мы правильно инвестируем и что каждый хочет использовать как можно меньше энергии», — пояснил он.

По его словам, непредвиденный налог на энергетические компании, который правительство Великобритании решило повысить с 25% до 35% в этом месяце и вплоть до марта 2028 года, также влияет на оценку перспектив работы в стране. «Мы должны учитывать, каков уровень налогов по сравнению со всеми другими рисками. Изменится ли снова уровень налогообложения и как это повлияет на наши проекты: достаточно ли надежён проект, чтобы допустить ещё одно изменение налогов и так далее», — рассказал глава Equinor.

В июне прошлого года компания Centrica, которой принадлежит British Gas, подписала с норвежской компанией Equinor крупное соглашение, чтобы гарантировать поставки энергоресурсов в условиях кризиса. Эта трёхлетняя сделка увеличила общий объём поставок Equinor для Centrica более чем до 10 миллиардов кубометров в год, что составляет около 12% от общего спроса на газ в Великобритании, пишет The Guardian.

В то же время, несмотря на программу правительственной гарантии цен для потребителей, счета за электроэнергию для британских потребителей в настоящее время почти вдвое превышают прежнее среднее значение, которое составляло около £1300 для домохозяйства за год. Теперь британцам приходится платить в среднем около £2500 ежегодно, а с апреля эта сумма вырастет до £3000, говорится в статье.

В октябре прошлого года журналисты The Guardian уже сообщали о том, что крупнейшие нефтяные компании мира, в том числе Shell и BP, за первые девять месяцев прошлого года получили прибыль в размере почти £150 млрд. Это удалось сделать за счёт того, что последствия обострившегося конфликта на Украине привели к росту цен на энергоносители во всём мире почти до рекордного уровня, отмечается в статье.