Угги, макси-шарфы и длинные пальто: эффектные и теплые зимние образы от скандинавских инфлюэнсеров

Если вы находитесь в поисках удачных зимних образов, правильным решением будет обратиться к скандинавской моде. Блогеры-инфлюэнсеры, которым доверяет огромное количество подписчиц, которые формируют представление о моде в северных странах, подобрали несколько эффектных комбинаций.

Матильда Джерф

Датчанка предлагает интересный вариант офисного лука. Вельветовые штаны, рубашка и галстук в мужском стиле будут отлично дополнены коротенькой дубленкой.

Эмили Линдмарк

Эта девушка живет в Испании, но продвигает скандинавскую моду. Она делает ставку на удлиненные пальто и простой уличный стиль.

Наоми Анвер

Норвежка предлагает сочетать несочетаемое. Она носит женственные платья с массивными ботинками на высокой платформе.

Фелиция Ведин

Блогер ведет активный образ жизни и демонстрирует, как можно сделать лыжные образы более стильными и женственными. Например, можно заменить термокуртку коротенькой шубкой, а шапку – изящным платком.

Филиппа Молье

Эта девушка предпочитает комфортный женственный стиль. Роскошную шубу и изящную брендовую сумочку она предпочитает сочетать с практичными джинсами и уггами.

Ханна Шенберг

Модель из Копенгагена большую часть жизни проводит в южных странах. Но, возвращаясь домой, она предпочитает носить женственные образы. Теплые меланжевые колготки и короткая юбка – отличное решение.

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Энгла Леф

Шведская модель является фаворитом юных девушек. Она привлекает подписчиц необычными образами, в которых непременно присутствуют яркие детали. Например, строгий черный гардероб она рекомендует дополнить озорным полосатым шарфом.

Матильда Джерф

Самый влиятельный скандинавский фешен-блогер предпочитает классический городской стиль с добавлением роскошных элементов. Белые брюки и свитер в она рекомендует сочетать с модной коричневой дубленкой.