Неповторимый зимний образ: как сделать трендовый маникюр “холодной” девушки

В прошлом году на мировые подиумы из Кореи просочилась мода на “холодную” девушку. Акцент делался не столько на светлые, зимние цвета одежды, сколько на макияж и украшения. В макияже использовались румяна, тени со светоотражающими частицами, прозрачный блеск. Интересно, что в этом сезоне тренд перекинулся на маникюр. Теперь образ “холодной” девушки будет полным. Итак.

Необходимые инструменты

Если вам подошло время отправляться к своему мастеру на маникюр, предложите ему эту, новую идею. Для реализации не понадобится ничего необычного, кроме румян из вашей косметички. Для того чтобы нарисовать на ногтевой пластине нежное розовое или персиковое облако, понадобится обычная косметическая кисточка с мягким ворсом, аэрограф, чистая губка или салфетка. В остальном набор стандартный. Маникюр подойдет ногтям разной длины, только нужно будет корректировать диаметр цветного облачка, чтобы он не заполнил всю ногтевую пластину, иначе “морозная” магия пропадет.

Как нанести рисунок

Начинаем по классической схеме. Очищаем ноготь, делаем маникюр, покрываем базой. Ее лучше выбрать нейтральную, бежевую, розовую или персиковую. Фиксируем в лампе. Теперь берем кисточку, окунаем ее в палетку с румянами, неважно, рассыпчатые или прессованные, набираем небольшое количество пигмента и легкими постукивающими движениями наносим в центр ногтя. Так же поступаем при использовании губки или салфетки. Технология нанесения похожа на омбре.

Чтобы рисунок получился нежным, постарайтесь края сделать едва заметными, размытыми, воздушными. Интенсивность корректируйте самостоятельно, нанося больше или меньше пигмента. Зафиксируйте все прозрачным лаком. Готово.

Различные варианты оформления

Останавливаться только на указанном классическом варианте не стоит. Он показан как базовый. Вы всегда можете украсить маникюр по собственному вкусу, добавляя стразы, жемчужины, фольгу.

Интересно смотрится французский фантазийный маникюр, где вместо белой полоски накладывается цветная. Посмотрите, как стильно, сдержанно и мягко смотрится такое оформление.

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Подходит под любой наряд, от офисного до рождественского. Можно использовать самые смелые аксессуары, не боясь утяжелить образ.

Не стесняйтесь использовать блестки, присыпку, цветное конфетти. Они под слоем прозрачного финиша на пастельной основе будут переливаться всеми цветами радуги.

Хорошо будет смотреться маникюр и в матовом исполнении, правда, чуть более строго.