В Швейцарии разработали защищенную операционную систему на базе Android

В компании Apostrophy AG готовятся презентовать перед широкой публикой новую платформу AphyOS, выгодно отличающуюся от действующих.

В частности, производитель новой операционной системы позиционируют будущую оболочку в качестве более защищенной и безопасной для большинства устройств. Вместе с тем выпускаемая операционная система AphyOS построена на актуальной архитектуре Android, сохранив открытый код.

Специалисты не стали дублировать все сервисы от Google, из-за которых не удается достичь высокого уровня надежности и защищенности личных данных пользователей. В ближайшее время состоится официальная премьера AphyOS, когда и объявят все преимущества и новшества данной системы.