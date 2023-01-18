“Что с лицом?”: поклонники перестали узнавать Юлию Ковальчук
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40-летняя певица
и экс-солистка группы “Блестящие” Юлия Ковальчук сейчас отдыхает с мужем
на Мальдивах. Белоснежный песок и лазурный океан расслабили артистку, поэтому
она стала чаще появляться в своих социальных сетях. Вот только некоторые поклонники
перестали узнавать Юлию и в один голос задаются вопросом: “Что с
лицом?”
Скорее всего, подписчики
не ожидали, что Ковальчук начнет показываться на фото без макияжа. Непривычный
тон лица, тонкие брови и естественные глаза — такой Юлию редко можно увидеть. Все-таки
давние фанаты уже запомнили сценический образ артистки с ярко подчеркнутыми
чертами лица и блестками.
Зато Юлия Ковальчук
чувствует себя абсолютно комфортно. Она не переживает и не боится выйти к людям
без капли макияжа. Для своего возраста она выглядит подтянутой и свежей, а
значит ей незачем думать о чужом мнении. Юлия и раньше старалась не обращать
внимания на негатив в социальных сетях, а с годами и вовсе перестала слушать хейтеров.
“Когда женщина
может позволить себе показывать свою естественную красоту — это прекрасно.
Никогда не теряйте свою индивидуальность”, — написали настоящие поклонники
Юлии Ковальчук.
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