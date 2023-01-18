“Что с лицом?”: поклонники перестали узнавать Юлию Ковальчук

40-летняя певица

и экс-солистка группы “Блестящие” Юлия Ковальчук сейчас отдыхает с мужем

на Мальдивах. Белоснежный песок и лазурный океан расслабили артистку, поэтому

она стала чаще появляться в своих социальных сетях. Вот только некоторые поклонники

перестали узнавать Юлию и в один голос задаются вопросом: “Что с

лицом?”

Скорее всего, подписчики

не ожидали, что Ковальчук начнет показываться на фото без макияжа. Непривычный

тон лица, тонкие брови и естественные глаза — такой Юлию редко можно увидеть. Все-таки

давние фанаты уже запомнили сценический образ артистки с ярко подчеркнутыми

чертами лица и блестками.

Зато Юлия Ковальчук

чувствует себя абсолютно комфортно. Она не переживает и не боится выйти к людям

без капли макияжа. Для своего возраста она выглядит подтянутой и свежей, а

значит ей незачем думать о чужом мнении. Юлия и раньше старалась не обращать

внимания на негатив в социальных сетях, а с годами и вовсе перестала слушать хейтеров.

“Когда женщина

может позволить себе показывать свою естественную красоту — это прекрасно.

Никогда не теряйте свою индивидуальность”, — написали настоящие поклонники

Юлии Ковальчук.