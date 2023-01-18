 

“Делала у хирурга”: возмущенная Рудковская рассказала о своей пластике

18.01.2023, 19:35, Разное
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В своем
микроблоге 48-летняя Яна Рудковская сделала подборку голливудских “звезд
за 50”, которые не стесняются стареть. Эти женщины — признанные актрисы,
сознательно отказавшиеся от филлеров, подтяжек и других “уколов
красоты”. По мнению продюсера, чтобы просто стареть нужна большая смелость.

Неудивительно,
что на женщину посыпались комментарии, якобы, она сама не стесняется посещать
кабинет косметолога. Буквально в следующем посте возмущенная Яна Рудковская
решила сама записать себя в список смелых женщин — во всех деталях она
рассказала о своей пластике. Жена известного фигуриста Евгения Плющенко
уверяет: в ее лице тоже нет ни ботокса, ни филлеров, она не наращивает ни
волосы, ни ногти, ни ресницы. По заявлению Рудковской, она делала лишь две
пластические операции — уменьшала грудь и корректировала фигуру.

“Я честно
говорю, что я делала у хирурга”, — делится Яна Рудковская.

В конце поста
продюсер добавила, что считать женщину после 45 лет “бабкой” — это
признак недалекости людей. Жизнь многих женщин только раскрывается в этом
возрасте, а кто-то даже встречает любовь. Так, Яна Рудковская призывает
поклонников задуматься о своих выражениях.


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