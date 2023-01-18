Мнение: Половина европейцев против санкций, прогнозы европейского ВВП и мечта о бесплатном российском небе

1. Значительная доля европейцев, согласно опросам, считают, что сервильный проамериканский курс Евросоюза не принесёт европейским странам ничего хорошего (ссылка):



Половина жителей Европы назвала антироссийские действия США и их политику негативным сценарием для экономики Евросоюза (ЕС) и других европейских государств. Об этом говорят результаты опроса Global Times, передает ТАСС.

Так, оказалось, что все больше европейцев не удовлетворены контактами с Вашингтоном и выражают обеспокоенность. Кроме того, 49 процентов респондентов полагают, что меры США против России отразятся крайне негативно на европейской экономике.

При этом лишь 37 опрошенных полагают, что конфликт России и Украины завершится в этом году. Еще 26 процентов считают, что европейские страны проводят «неумную» политику, вслед за Вашингтоном, вводя санкции против Москвы. Помимо этого, 23 процента полагают, что Европу насильно втягивают в конфликт.

Тут, конечно, следует сделать поправку на то, что Global Times – это китайское издание. Возможности проводить опросы в Европе у китайских журналистов, вероятно, ограниченные, что ставит под сомнение их репрезентативность. Вместе с тем, особого доверия к европейским опросам, – с учётом проамериканской ангажированности властей большинства европейских стран, – тоже быть не может.

2. Европейские и американские эксперты соревнуются по нелепости прогнозов. Поскольку предсказывать экономический спад официальные европейские ведомства себе позволить не могут, они прогнозируют косметический, едва заметный рост. Американские экономисты не имеют таких политических ограничений в отношении ЕС, но всё же не могут признать, что США серьёзно подорвали европейскую экономику устроив украинский кризис.

Поэтому американцы таки прогнозируют рецессию в ЕС, но размеры ожидаемого ими спада откровенно смехотворные (ссылка):



Экономика стран Европейского союза испытает спад в 2023 году. С таким мнением выступила газета Financial Times (FT), ссылаясь на мнения 37 опрошенных экономистов.

По мнению экспертов, высокий уровень инфляции и дефицит энергоресурсов в Европе приведет к сокращению производства. Кроме того, в еврозоне обострится ситуация на рынке труда. Эти факторы сократят экономику ЕС на 0,01 процента. Подобная оценка отличается от прогнозов Еврокомиссии и Европейского центробанка (ЕЦБ), которые предрекли рост экономики на 0,3 и 0,5 процента.

При этом 90 процентов аналитиков посчитали, что европейская экономика находится на стадии рецессии.

3. Музыка для ушей. В Евросоюзе жалуются, что Россия закрыла небо западным авиакомпаниям. И требуют не просто его открыть, но и сделать бесплатным (ссылка):

Европейская комиссия (ЕК) потребовала от России прекращения взимания платы с иностранных компаний за пролеты по маршрутам над Сибирью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководителя генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея.

«Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти (пролетные выплаты от международных авиакомпаний — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, что из-за ответных санкций Росавиации, ограничивших полеты в воздушном пространстве России для авиакомпаний из 36 стран, больше всего пострадала Финляндия. Он напомнил, что из-за запрета полетов над российской территорией большому количеству европейских компаний приходится облетать Россию. Это касается перевозок не только пассажиров, но и товаров и грузов.

Подобные предложения, конечно, произносятся только для того, чтобы наши дипломаты имели легальный повод отвести душу, словесно отхлестав наглых просителей по щекам. Запад отнюдь не собирается компенсировать России убытки от антироссийских санкций, а продолжает, хоть уже и дрожащими от напряжения руками, вводить новые.

В головах еврокомиссаров, кажется, больше американских методичек, чем здравого смысла. Не исключено, что в Еврокомиссии всерьёз считают, будто Россия находится на грани поражения, так вскоре нам можно будет навязать невыгодные условия.

Полагаю, оторваться от США в ближайшее время Евросоюз не сможет. Так что европейцам надо готовиться к другом — к тому, что европейские авиакомпании теперь долгие годы будут неконкурентоспособны в плане полётов в Азию, по сравнению, например, с китайскими авиакомпаниями, которым пролёт через Россию разрешён.