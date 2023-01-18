 

Доказала – Личное мнение

18.01.2023, 18:51, Разное
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Агату Муципуциевна, отдыхающая от усталости на море, решила доказать всем, что женщина она ещё хоть куда!

Ну, как доказать? Вывалила фотки в купальнике и понеслось.


Фото: Соцсети

Ну что, Пашка? Пожалел, небось, о разводе?

Нет, Агатку в купальнике я показывать не стану. Что там смотреть? Лучше поговорим о том, как относиться к себе.

Мои рекомендации подругам всегда сводились к тому, что ушло — то ушло.

Ты — единственная и неповторимая, но доказывать это, бегая в купальнике за бывшим, точно не стоит.

Не понял? Не оценил? Так бывает. Тратить же ещё больше времени на изжившие себя отношения смысла нет.

Точно так же не нужно что-то доказывать не только бывшему, но и окружающим. У них — своя жизнь. У тебя — своя.

Только поставив во главу угла себя и свои желания, уважение к себе, ты получишь то, что тебе нужно. Уважаешь себя? Значит, и другие будут тебя уважать. Любишь себя? Значит, найдётся тот, кто полюбит тебя.

Не люблю говорить очевидные вещи, но к тебе относятся ровно так, как ты сама относишься к себе.

Разве не так?

Источник: Лена Миро


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