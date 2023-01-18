 

Орбан: Коррумпированных евродепутатов вскоре наберется уже на целую футбольную команду

18.01.2023, 18:50, Новости дня
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял депутатов Европарламента в связи с коррупционным скандалом, связанным с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

По словам Орбана, скоро за решеткой окажется достаточно коррумпированных депутатов Европарламента, чтобы создать собственную тюремную футбольную команду, способную добраться до Евро-2024, передает ТАСС. Он также призвал осушить коррупционное болото в Брюсселе.

Ранее зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. По мнению правоохранителей, чиновники ЕС за деньги распространяли в Брюсселе позитивные оценки Катара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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