Орбан: Коррумпированных евродепутатов вскоре наберется уже на целую футбольную команду
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял депутатов Европарламента в связи с коррупционным скандалом, связанным с чемпионатом мира по футболу в Катаре.
По словам Орбана, скоро за решеткой окажется достаточно коррумпированных депутатов Европарламента, чтобы создать собственную тюремную футбольную команду, способную добраться до Евро-2024, передает ТАСС. Он также призвал осушить коррупционное болото в Брюсселе.
Ранее зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. По мнению правоохранителей, чиновники ЕС за деньги распространяли в Брюсселе позитивные оценки Катара.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет