Политолог Лукьянов назвал главное препятствие для переговоров Москвы и Киева

Москва и Киев исходят из не сочетаемых позиций, поэтому какая-либо основа для переговоров руководства РФ и Украины в принципе отсутствует, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова об отсутствии у Москвы возможности вести диалог с Владимиром Зеленским.

«Очевидно одно – на данный момент не существует никакой основы для переговоров ни с Киевом, ни Вашингтоном, ни с кем-то бы ни было еще, потому что позиции сторон не являются сочетаемыми ни в каком смысле и ни в каком формате», – сказал глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.

Ключевой вопрос, подчеркнул собеседник, связан с территориальным размежеванием. «Россия заявляет, что она не обсуждает ничего, что не соответствует изменениям Конституции. Речь идет о новой конфигурации границ, которая закреплена теперь в Основном законе. Киев и его покровители говорят ровно обратное – не обсуждается вопрос возможных территориальных приобретений, это исключено. На этом можно поставить точку. Любые заявления о переговорах направлены только на то, чтобы показать, что виновата противоположная сторона», – отметил Лукьянов.

Об отсутствии возможности ведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил в среду лава МИД Сергей Лавров. Министр напомнил, что Зеленский на законодательном уровне запретил диалог между Киевом и Москвой. При этом Россия, заверил Лавров, готова рассматривать предложения Запада по решению украинского конфликта, однако никто ничего не предлагает, а «западная болтовня» предложением не считается. Такого же мнения придерживаются в Кремле.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, однако они должны пройти не с позиции ультиматумов, а на основе универсальных принципов международного права.

Позиция Запада тоже не меняется. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование РФ к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров. «В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – сообщил Блинкен.

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