Суд в Обнинске арестовал возможно причастную к убийству с расчленением девушку

Суд в Обнинске Калужской области постановил заключить под стражу 17-летнюю девушку по обвинению в соучастии в изнасиловании своей ровесницы, а также проверяет ее причастность к убийству и расчленению двух человек, сообщила прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что в канализационном колодце обнаружили расчлененные тела неизвестных мужчины и женщины, возбуждено уголовное дело об убийстве, передает РИА «Новости».

«Она же присутствовала при совершении двойного убийства и расчленения тел погибших, обнаруженных в канализационном люке в городе Обнинске 15 января 2023 года. Проверяется ее причастность к совершению указанного преступления», – сообщила прокуратура.

Позже полиция выявила круг знакомых погибших, а также тех, с кем они общались перед смертью. Выяснилось также, что в квартире, которую посещали убитые, ранее была изнасилована 17-летняя девушка.

За это помещен под стражу 34-летний хозяин квартиры, который при задержании угрожал полицейским ножом. Выяснили, что насиловать гостью мужчине помогала его 17-летняя сожительница. Суд заключил арестовать девушку на два месяца.

Отмечается, что роль арестованной заключалась в том, что она «находилась рядом с мужчиной, с целью оказания помощи в подавлении сопротивления со стороны потерпевшей». Она якобы могла присутствовать при расчленении тел погибших, которых позже нашли в колодце.

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