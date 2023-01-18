СМИ: звезда “Великолепного века” Бурак Озчивит стал отцом во второй раз

В семье Бурака Озчивита, наиболее известного по роли Малкочоглу Бали-бей в телехите “Великолепный век”, и его супруги-актрисы Фахрии Эвджен произошло очередное пополнение. Радостную новость сообщает ряд турецких СМИ. По сведениям журналистов, у влюбленных родился мальчик, которого назвали Керем. Для пары это уже второй наследник — они воспитывают 3-летнего сына Карана. Отметим, что сами актеры новость никак не комментируют, хотя жена Озчивита не скрывала беременность.

Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен познакомились на съемках фильма “Королек — птичка певчая”, где сыграли возлюбленных на экране. Они обручились в 2017 году на родине Фахрии в Германии, куда много лет назад эмигрировали ее родители.

В начале января другая актриса “Великолепного века”, Мерьем Узерли, опубликовала редкие семейные фото в день рождения младшей дочери. Она, как и ее коллега Озчивит, редко показывает детей и делится личным.